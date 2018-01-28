В норвежском океанариуме тюленей научили петь арии из симфонии

Произведение специально сочинил норвежский композитор Арнт Хокон Анесен.

В океанариуме "Полярия" (город Тромсе, Норвегия) один из тюленей "исполняет" сольную партию из "Арктической симфонии "-273,15 С", сочиненной композитором Арнтом Хоконом Анесеном.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости".

Композитор написал произведение специально для музыкального фестиваля в Тромсе. На премьере исполнил ее исполнил специально созданный камерный ансамбль "Арктическая симфониетта". К слову, Анесен намерено ввел в произведение партию "Молодого тюленя".

Теперь высокое тремоло ("вибрирующие" ноты) по указания тюлени исполняют а капелла (без музыкального сопровождения) для посетителей океанариума всего за угощение в виде рыбы.

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