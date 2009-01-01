В Одессе заключенный из СИЗО сбежал от тюремщиков в тубдиспансере

В полиции рассказали, что беглеца неоднократно судили за кражи.

фото: umvs-kherson.gov.ua В Одессе заключенный сбежал сбежал из противотуберкулезного диспансера.

Об этом со ссылкой на представителя Национальной полиции в Одесской области, пишет УНИАН.

"6 октября заключенный, 1988 года рождения, из Одесского следственного изолятора в сопровождении охраны вывезли в город и доставили в противотуберкулезный диспансер для проведения обследования", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина воспользовался тем, что конвоиры отвлеклись и сбежал из диспансера.

Сейчас правоохранители пытаются найти и задержать злоумышленника.

Также в полиции рассказали, что беглеца неоднократно судили за кражи.

Напомним, 4 октября в Одесском СИЗО умер заключенный. Как стало известно, у него обнаружили признаки самоубийства.