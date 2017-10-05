В одесском СИЗО умер заключенный. Следователи говорят о самоубийстве

4 октября в Одесском СИЗО умер заключенный. Как стало известно, у него обнаружили признаки самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры в Facebook.

"Установлено, что 4 октября в камере Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего заключенного с признаками самоубийства. Внесены сведения в единый реестр по ст. 115 УК Украини (умышленное убийство с пометкой "самоубийство")", — говорится в сообщении.

Прокуратура Одесской области в настоящее время проводит проверку по факту смерти заключенного в СИЗО. Следователи уже открыли производство по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование дела продолжается.

Напомним, в черниговском СИЗО между заключенными произошла драка, один из них получил телесные повреждение и вскоре умер.