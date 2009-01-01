"В руках кусок стекла, газ не действовал". В полиции рассказали о штурме львовской психбольницы

Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады, рассказали в полиции.

Штурм во львовской больнице Facebook/igor.zinkevych

Во Львове полицейские решение штурмовать отделение психиатрической больницы, захваченное одни из пациентов , после того, как услышали крики о помощи и стало понятно, что больше ждать нельзя.

Об этом рассказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, сообщает 112.ua.

Полицейские использовали для прикрытия подручные материалы — столы, которые были поблизости. Открыв дверь в отделение, они увидели баррикады.

"Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады: нападавший набросал вещи, которые попадались ему под руку. Вокруг было очень много крови... и другие пациенты с телесными повреждениями, и сразу не было понятно, кто является нападавшим", — сказала Рыбий.

Обнаружили нападавшего уже в конце коридора в одной из палат. В руках у него был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколок в сторону правоохранителей. Они применили слезоточивый газ, но на пациента газ не подействовал — он продолжал бросаться в полицию табуретками.

В итоге злоумышленник был задержан. Сейчас он изолирован в другом отделении той же больницы. Десять пациентов из 76 заложников госпитализированы. Об их состоянии пока информации нет. Пять пострадавших патрульных получили телесные повреждения, их осмотрели и отпустили по домам, сегодня все они "в строю".

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался 30-летний львовянин. По решению суда он находится в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Парень нанес своему отцу 72 ножевых ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве психически больной жестоко убил отца, мать и двух сестер.