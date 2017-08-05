Во Львове полиция освободила 76 заложников, захваченных пациентом психбольницы, есть пострадавшие

Во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы.

Об этом рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что для освобождения людей правоохранители штурмом взяли заблокированное помещение. Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

"4 августа, около 19.00, во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника психиатрической больницы, расположенной на улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный — 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца — он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть более месяца назад мужчину отпустили домой, однако по ходатайству родственников 4 августа в 11.00 он снова был помещен в медицинское учреждение.

"Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна он травмировал десять пациентов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие пациенты — люди в возрасте от 30 до 60 лет, у большинства из них диагностированы резаные раны в области шеи", — сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в областной психиатрической больнице, задержанный львовянин — инвалид второй группы с заболеванием "параноидальная шизофрения".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве психически больной жестоко убил отца, мать и двух сестер.

Фото: @lvivpolice, facebook.com/igor.zinkevych.

Видео: Ігор Зінкевич.