В Шотландии выяснили, под какую музыку лучше всего умирать

Композиции Пярта дарят умирающим надежду на жизнь после смерти, считает Лентон.

Могилы и люди, иллюстрация Reuters

Шотландская театральная компания Vanishing Point и музыкальный коллектив Scottish Ensemble провели исследование и выяснили, что лучше всего умирать под музыку советско-эстонского композитора-минималиста Арво Пярта.

Об этом сообщает The Guardian, пишет lentach.media.

По его данным, аналитики также назвали вполне подходящей музыкой для смерти композиции американцев Филипа Гласса, Ла Монте Янга и немца Иоганна Себастьяна Баха.

"… лучшей музыкой для смерти признаны мелодии Арво Пярта. В частности, исследователи называют двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Tabula Rasa", — говорится в статье.

Директор Vanishing Point Мэттью Лентон сказал, что "эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться", дарит умирающим надежду на жизнь после смерти.

Ранее нейробиолог частного американского Северо-Западного университета Моран Серф говорил, что счастье человека напрямую зависит от людей, с которыми он общается.