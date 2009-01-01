В Шотландии выяснили, под какую музыку лучше всего умирать

Композиции Пярта дарят умирающим надежду на жизнь после смерти, считает Лентон.
Об этом сообщает The Guardian, пишет lentach.media.
По его данным, аналитики также назвали вполне подходящей музыкой для смерти композиции американцев Филипа Гласса, Ла Монте Янга и немца Иоганна Себастьяна Баха.
"… лучшей музыкой для смерти признаны мелодии Арво Пярта. В частности, исследователи называют двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Tabula Rasa", — говорится в статье.
Директор Vanishing Point Мэттью Лентон сказал, что "эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться", дарит умирающим надежду на жизнь после смерти.
Ранее нейробиолог частного американского Северо-Западного университета Моран Серф говорил, что счастье человека напрямую зависит от людей, с которыми он общается.