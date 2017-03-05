В США полицейские застрелили украинца

Ярослав погиб возле своего дома.

В США в городе Шарлотт-Мекленбург (Южная Каролина) полицейские застрелили 25-летнего украинца,

Об этом сообщает сайт slavicsac.com.

Инцидент произошел в прошлую среду, 8 марта. Около часа дня в полицию Шарлотт-Мекленбурга поступил вызов о том, что молодой человек держит винтовку в руках и собирается застрелить себя. На место выехали двое сотрудников полиции.

"Как минимум один из полицейских почувствовал "непосредственную угрозу" и выстрелил", — сообщил на пресс-конференции шеф полиции Шарлотт-Мекленбурга Керр Путни.

Ярослав погиб возле своего дома — бунгало из красного кирпича на улице Джастис-Авеню. Напротив Брайант Фандерберк, живущий примерно за 6 домов от места происшествия, рассказал СМИ, что в тот день вышел на задний двор своего дома, собираясь на работу. Мужчина не слышал выстрела, но услышал крики Мосиюка о помощи. Очевидно, он скончался не сразу.

Майкл Колдуэлл, живущий в это районе 50 лет, поведал журналистам, что услышал выстрел. А когда вышел на улицу, то увидел множество полицейских машин. "Их была целая куча, честное слово. Я решил, что к нам приехал президент", — сказал Колдуэлл.

Полицейского, который выстрелил в Ярослава, зовут Брайан Уолш. Он работает в полиции Шарлотт-Мекленбурга с апреля 2002 года и считается опытным сотрудником. После трагических событий Брайана отправили в административный отпуск, в департаменте городской полиции назначили внутреннее расследование правомерности применения оружия.

Шансы на то, что полицейский понесет суровое наказание, не велики. Как пишет slavicsac.com, по похожему случаю Верховный суд вынес решение, что сотрудники полиции имеют законное право открывать огонь на поражение, если у них есть разумные основания полагать, что они сами либо другие лица находятся под непосредственной угрозой смерти или серьезной травмы.

О Ярославе Мосиюке известно, что он родом из Киева, окончил Киевский политехнический университет. На его странице в "Фейсбук" нет личных фотографий. По количеству друзей видно, что он не был активным пользователем соцсетей. Последний раз в "Фейсбук" Ярослав заходил 17 марта прошлого года, чтобы сменить фото профиля — вывесил черно-белый снимок актера Сергея Юрского в молодости.

А перед этим, 25 февраля 2016-го, прокомментировал одну из статей о жизни в Украине:

"Вся страна — это сплошной хлам, покрытые паутиной и мхом цеха, гнилые помидоры на полях, убитые дороги, а потому и гнилые помидоры, потому что нельзя вывезти их на рынки, чтобы переработать. Страна эта — это гниющие души, гниющие в гнилых, разваливающихся хрущовках, живущие в покрытых плесенью квартирах, которые нельзя продать, потому что нельзя до них доехать, нельзя отремонтировать коммуникации, нельзя определить, кто и за что отвечает, кто кому водоканал, горгаз, райсвет, обллес", — написал Ярослав.

Напомним, в США зверски убита украинка.