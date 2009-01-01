В Украине увеличат число призывников для охраны военных арсеналов

Это решение даст возможность повысить обороноспособность государства.
Соответствующее распоряжение от 22 ноября 2017 г. № 826-р опубликовано на Правительственном портале.
Предполагается, что это решение даст возможность повысить обороноспособность государства относительно обеспечения надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооруженных Сил, на которых хранятся взрывоопасные средства.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине военкоматы устроили ночные "облавы" на призывников в кафе и монастыре.