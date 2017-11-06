На Львовщине военкоматы устроили ночные "облавы" на призывников в кафе и монастыре

На Львовшине представители военных комиссариатов устроили облавы на мужчин призывного возраста. Так, во время рейда в центре Львова военные вручили юношам 12 повесток в военкомат.

Об этом сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко на пресс-конференции 6 ноября, пишет Ukranews.

"Это была не облава. Мы разыскивали лиц, уклоняющихся от военной службы во время призыва", — сказал он.

По его словам, у военного комиссариата была информация, что в проезде Кривая Липа находится один из граждан, уклоняющихся от срочной военной службы.

Во время проверки документов были обнаружены еще 11 человек, уклоняющихся от службы.

Тищенко опровергает информацию о том, что военные пытались в ту же ночь провести проверку документов в одном из ночных клубов Львова.

Также он добавил, что военные не нарушили прав граждан, не применяли к ним силу, а только вручили повестки.

"Кривую Липу не перекрывали. Никого не задерживали. Никаких военных в касках и бронежилетах не было", — подчеркнул он.

Военком также добавил, что проведению операции помогали сотрудники Национальной полиции.

Тищенко отметил, что аналогичные меры ранее военный комиссариат проводил на рынке "Шувар", а также в кафе и ресторанах сети "Локай".

Он также заявил, что 15 тыс. человек уклоняются от призыва на воинскую службу на Львовщине.

"В области уклоняется 15 тыс. человек (от призыва), а нам нужно набрать всего 700", — сказал он.

Больше всего от призыва уклоняются жители Львова.

По его словам, 28 ноября, после завершения призыва, фамилии тех, кто уклонился от призыва разместят на сайте комиссариата.

Сейчас в области план по призыву во Львовской области выполнен на 60%.

Между тем, как сообщается на сайте blagodatweb, в ночь на 6 ноября, группа правоохранителей совместно с представителями межрайонного военного комиссариата провела облаву на монастырь Успения Сердца Иисуса УГКЦ, расположенный во Львовской области.

Силовики пытались найти юношей, которые уклоняются от службы в армии.

Очевидцы утверждают, что работники военного комиссариата прибыли на территорию монастыря на нескольких автомобилях, в сопровождении машин полиции. Они окружили территорию монастыря, перекрыв выходы, чтобы не дать потенциальным нарушителям убежать.

"Инциндент произошел около 23:00, после вечерней молитвы, – рассказал о. Августин Лойко, наставник новициата. – Часть послушников готовилась ко сну, еще трое-четверо братьев делали приготовления к утренней службе. Все было очень неожиданно. Ворвались люди в форме, в масках, с броней, вывели сонных ребят из келий и потребовали у них документы".

Отмечается, что старших иеромонахов и руководящий состав монастыря отпустили, а будущим монахам-василианам призывного возраста, которые не смогли объяснить свое отсутствие на собрании в военкомате или в воинских частях, вручили повестки.

В Вооруженных силах Украины подтвердили факт рейда на монастырь.

Стоит отметить, в ночь на 4 ноября во Львове возле ночного клуба "Парадокс" военные и полиция устроили облаву.

По словам очевидцев, проверяли документы у всех мужчин призывного возраста. Отпускали только тех, кто имеет документы или студенческий дневной формы обучения.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в одном из ночных клубов задержали 17 человек, у которых были наркотические вещества, а сотрудники военкомата обнаружили 32 людей, уклонявшихся от призыва в армию.