В Украине увеличат число призывников для охраны военных арсеналов

В Украине на 2 тысячи увеличено число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных Силах осенью 2017 года.

Соответствующее распоряжение от 22 ноября 2017 г. № 826-р опубликовано на Правительственном портале.

Предполагается, что это решение даст возможность повысить обороноспособность государства относительно обеспечения надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооруженных Сил, на которых хранятся взрывоопасные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине военкоматы устроили ночные "облавы" на призывников в кафе и монастыре.