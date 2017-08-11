"Военторг" продолжает удивлять. Силовики показали адское российское оружие боевиков, опубликовано видео

Противотанковые гранаты, которые прилетают на позиции ВСУ, могут прожечь броню до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м и кирпич до 2 м.

"Таволга" был принят на вооружение СССР в 1989 году. Скриншот

На Луганщине позиции бойцов Вооруженных сил Украины возле Кримского боевики обстреляли из российских гранатометов РПГ-27 "Таволга".

Об этом говорится в сюжете "Военного ТВ", пишет "Громадське радіо".

Мощные тандемные противотанковые гранаты, которые прилетают на позиции Вооруженных сил, способны прожечь броню за динамической защитой до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м, кирпич — до 2 м и деревоземляные укрытия — до 3,7 метров. Эффективная дальность стрельбы до 200 метров.

Стоит отметить, что РПГ-27 "Таволга" был принят на вооружение СССР в 1989 году. Украинские военные таких гранатометов никогда не имели.

Данный вид оружия предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, оснащенными динамической защитой и усиленной броней.

"Это 27-й гранатомет, который находится на вооружении российской армии. У нас такое вооружение не применяется. Позавчера были обстреляны позиции моей роты, два бойца получили ранения. Это — противотанковый гранатомет. Его дальность 200 м, вес до 8 кг. Поражает танки до 500 мм брони. Вот с такого сейчас стреляют по окопам", — рассказал один из украинских бойцов.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что бандиты почти час из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов били по украинским укреплениях в районе Крымского. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов.

Видео: Військове телебачення України