Волонтер назвал единственный путь деоккупации Донбасса, который не приведет к потере суверенитета

Украинцам давно пора научиться объединяться вокруг общих ценностей, заявил Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

Для того, чтобы Донбасс стал украинским по форме и по сути Киев делает много, но далеко не все.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Чтобы это изменилось, нужна тотальная консолидация всех граждан вокруг общей цели. Единственный путь деоккупации Донбасса, который не приведет к потере Украиной суверенитета — это военный. Любая интеграция террористических организмов в тело Украины приведет к потере суверенитета в долгосрочной перспективе", — считает он.

Волонтер подчеркнул, что украинцам давно пора научиться объединяться вокруг общих ценностей независимо от региональных, национальных, религиозных или языковых признаков.

"Если мы и дальше будем делить Украину на "сорта", то мы этим только будем помогать врагу. Не забывайте, что пока мы с вами здесь общаемся, мирное небо нам дарят украинские военные и многие из них жили в Запорожье, Харькове, Ужгороде, Чернигове, Одессе, Донецке или Луганске", — отметил он.

"В окопе языковые, национальные и другие признаки уходят на второй план. И, мне кажется, мы должны этому научиться в общенациональном масштабе, а не драться из-за того, что мы разные и хотим, чтобы все были такими, как ты. Пока человек защищает нашу страну оружием или деньгами, работой или творчеством, мне без разницы, в какого бога он верит или на каком языке разговаривает. А если человек этого не делает, то мне тем более не важно, носит ли он вышиванку и разговаривает ли на литературном украинском языке", — добавил Дейнега.

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Напомним, ранее волонтер объяснил, кому выгодна война на Донбассе.

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