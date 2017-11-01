Война за власть в ДНР. Ходаковский заявил, что Захарченко "окружил себя криминалом"

Ходаковский заявил, что Захарченко и его окружение полностью узурпировали власть.
Ходаковский заявил, что Захарченко и его окружение полностью узурпировали власть в ДНР и никем не контролируются, сообщает Necro Mancer в Twitter.
Экс-главарь "Востока" заявил, что Захарченко окружил себя "системным криминалом".
Ходаковский призывает людей голосовать на выборах именно за него, иначе всех прогрессивных жителей Донбасса ждет поражение в виде нового срока Захарченко.
#Ходаковский: с отстранением #Пушилин'а произошла полная узурпация власти в руках #Захарченко и системного криминала pic.twitter.com/8G1Za0qeBa— Necro Mancer (@666_mancer) November 1, 2017
Напомним, ранее сообщалось о разборках на Донбассе: Захарченко подсидел Пушилина, в "правящей партии" ДНР — чистки.