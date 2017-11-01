Война за власть в ДНР. Ходаковский заявил, что Захарченко "окружил себя криминалом"

В разгар войны за власть в ДНР атаку на главаря донецких террористов Александра Захарченко устроил бывший главарь банды "Восток" Александр Ходаковский.

Ходаковский заявил, что Захарченко и его окружение полностью узурпировали власть в ДНР и никем не контролируются, сообщает Necro Mancer в Twitter.

Экс-главарь "Востока" заявил, что Захарченко окружил себя "системным криминалом".

Ходаковский призывает людей голосовать на выборах именно за него, иначе всех прогрессивных жителей Донбасса ждет поражение в виде нового срока Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось о разборках на Донбассе: Захарченко подсидел Пушилина, в "правящей партии" ДНР — чистки.