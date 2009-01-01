"Выполняли штатные задачи в зоне АТО". В ВСУ подтвердили захват в плен украинских разведчиков

11 февраля 2017 года была утрачена связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения АТО.

Разведка ВСУ на Донбассе facebook.com/alla.push

В Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили захват в плен боевиками ЛНР украинских военнослужащих-разведчиков, связь с которыми была утрачена 11 февраля

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"10 марта 2017 года представители так называемого МГБ самопровозглашенной псевдореспублики, под контролем которой находится часть Луганской области нашего государства, выложили видео допроса военнослужащих–разведчиков Вооруженных сил Украины. В отличие от представителей РФ, мы не отказываемся от своих ребят. Как сообщалось ранее пресс-центром штаба АТО, 11 февраля 2017 года была утрачена связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что выложенное сепаратистами видео дало возможность убедиться, что наши военнослужащие живы и находятся в плену российско-террористических войск.

В то же время в Командовании ССО отметили, что представители спецслужб другой страны и подконтрольных ей террористических групп работают со своими пленниками по привычной схеме — физические пытки и психологическое давление, психотропные вещества, пренебрежение к личности, с помощью которых боевики заставляют признаваться заложников в тех поступках, к которым они не имеют никакого отношения.

"Воины Вооруженных сил Украины выполняли штатные задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Эти задачи не связаны с подрывной деятельностью и не несут угрозы мирному населению, но выполняются в крайне напряженной обстановке, в условиях вооруженного противостояния между террористическими группами внутри самопровозглашенной псевдореспублики", — рассказали в ведомстве.

В этой связи Командование ССО инициирует обращение к международным правозащитным организациям, Совместному центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, других организаций, общественных и государственных деятелей с просьбой обеспечить соблюдение человеческого поведения и скорейшего возвращения домой военнослужащих ВСУ, которые попали в руки террористов на подконтрольной им территории Луганской области.

Кроме того, в ведомстве настаивают на проведении независимой медицинской экспертизы с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием воинов-разведчиков, которые находятся в заложниках.

"Отдельно просим проводить диагностику по выявлению результатов применения психотропных веществ на организмы воинов-заложников", — добавили в ССО.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о поиске пропавших на Луганщине разведчиков.