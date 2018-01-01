Вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант

Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.
Картина станет продолжением фильма 1964 года. Мэри Поппинс снова отправится в семью Бэнксов, но на этот раз ее подопечные уже выросли и сами успели обзавестись детьми. Так что теперь "Леди Совершенство" предстоит познакомиться и с ними.
Помимо Эмили Блант в фильме играют Мерил Стрип, Колин Ферт, Дик Ван Дайк и Джули Уолтерс. Мировая премьера фильма "Мэри Поппинс возвращается" запланирована на 20 декабря.
Ранее в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.