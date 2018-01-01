Вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант

Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Советскую звезду Наталью Андрейченко с пьедестала "суперняни" потеснит Эмили Блант . Именно она сыграет главную роль в новой экранизации фильма "Мэри Поппинс возвращается", трейлер которого наконец обнародовали в сети.

Картина станет продолжением фильма 1964 года. Мэри Поппинс снова отправится в семью Бэнксов, но на этот раз ее подопечные уже выросли и сами успели обзавестись детьми. Так что теперь "Леди Совершенство" предстоит познакомиться и с ними.

Помимо Эмили Блант в фильме играют Мерил Стрип, Колин Ферт, Дик Ван Дайк и Джули Уолтерс. Мировая премьера фильма "Мэри Поппинс возвращается" запланирована на 20 декабря.

Ранее в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.