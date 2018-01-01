"Взрывной улов". На Одесчине паводком подняло громадную мину вековой давности

Это взрывное устройство было изготовлено еще во времена Первой мировой войны.

В Одесской области из-за подъема в ходе паводка уровня воды в Дунае на поверхность всплыла 480-килограммовая мина времен еще Первой мировой войны (1914-1918).

Соответствующее сообщение на собственной странице в соцсети Facebook написал градоначальник Измаила Андрей Абрамченко.

Он сообщил, что мина всплыла 3 апреля на 100-м километре реки Дунай остановилась в районе элеватора. Она имеет диаметр в 77 сантиметров и вес в 480 килограмм.

"Мина была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны", − заявил Абрамченко. Она также рассказал, что уже обеспечена охрана территории вокруг мины. Вечером 4 апреля планируется начать работы по перевозке мины вверх по течению − для ее безопасного уничтожения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за паводка жителям райцентра на Сумщине пришлось пересесть на лодки.