Потоп на Сумщине. Жителям райцентра пришлось пересесть на лодки: фото

Всего спасатели эвакуировали 43 горожан.
Спасатели эвакуировали 43 жителей города Ахтырка, что на Сумщине, из-за подтопления частных домов.
Соответствующее сообщение в понедельник, 2 апреля, опубликовал пресс-центр Госслужбы по ЧС.
"В результате интенсивного таяния снега в городе Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в реке, что привело к подтоплению частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 сантиметров", — говорится в тексте.
Кроме того, по данным спасателей, один из 43 эвакуированных горожан был госпитализирован.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине половодье подтопило треть города Вилково.