Задержание налоговиков. Шинкаренко арестован на 2 месяца, а Маслову отпустили под миллионный залог

Суд отпустил из-под стражи экс-заместителя начальника харьковского облуправления Миндоходов Маслову под залог в 1 млн грн.

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения бывшему главе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко в 2 месяца ареста с альтернативой в виде возможности внесения залога в сумме 100 млн грн.

Кроме того отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен, пишет Интерфакс-Украина.

Представитель Главной военной прокуратуры Евгений Яцыно заявил, что у следствия есть основания предполагать, что Шинкаренко использовал свои полномочия для личной выгоды и участвовал в организации функционирования так называемых налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

Следствие полагает, что действия подозреваемого привели к убыткам государства в сумме 2,341 млрд грн.

Прокурор отметил, что подозреваемый часто путешествует за границу и на территорию Крыма, где имеет собственную квартиру, и может попытаться скрыться от органов следствия.

По словам прокурора, ориентировочная стоимость имущества подозреваемого и членов его семьи, которое было приобретено в период его пребывания на должности главы налоговой администрации в Днепропетровской области, составляет более 320 млн грн.

Шинкаренко заявил, что не был готов к такой сумме залога и намерен подавать апелляцию.

Между тем, суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Миндоходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен, пишет агентство.

Сообщается, что суд отказал военной прокуратуре в аресте подозреваемой с возможностью внесения залога в сумме 7 млн грн.

Согласно решению суда, избранная мера пресечения действует до 21 июля. Проживающая в Днипре Маслова должна оповещать суд и прокуратуру об изменении своего места пребывания и выполнять другие возложенные на нее судом обязательства, предусмотренные в таких случаях.

Как известно, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд постановил арестовать задержанного фигуранта дела о налоговых площадках Клименко бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка. возможностью внесения залога на сумму 100 млн 230 тыс. грн..

Напомним, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.