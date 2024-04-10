Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины

Коллективный Запад наконец понял, что война с Россией на его территории неизбежна. А потому, глядя на опыт Украины, начал готовиться к ней.

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Российская агрессия против Украины заставила Европу всерьез задуматься о своей безопасности / Главред

Российская агрессия против Украины постепенно открывает миру глаза на новую реальность, из-за которой страны Европы стали вооружаться, понимая риск неизбежной войны. Но вместе с ними на военные рельсы активнее становятся и страны "оси Зла", что делает перспективу Третьей мировой войны не такой уж далекой.

Главред узнавал, как Европа готовится к войне, почему Запад выбрал путь сдерживания эскалации, и какие опасности такой сценарий несет для Украины.

Европа готовится к войне – чем пугает Лукашенко

В марте Еврокомиссия обнародовала оборонно-промышленную стратегию, согласно которой ЕС до 2030 года планирует существенно нарастить траты на оборону и увеличить производство оружия. В частности, стратегия, которая стала ответом на заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, предусматривает покупку каждой из стран ЕС не менее 40 процентов от оборонного оборудования. Кроме того, она также обязует страны Европы тратить на военную продукцию европейского производства не менее половины своего оборонного бюджета, при этом члены Евросоюза на 35 процентов должны обеспечить торговлю оборонными товарами друг с другом.

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Напомним, в 2006 году министры обороны стран-членов НАТО приняли решение о выделении минимум 2 процентов своего ВВП на оборону, чтобы продолжать обеспечивать военную готовность Североатлантического Альянса. Однако далеко не все страны НАТО (например, Германия) выполняли эту договоренность.

Согласно подсчетам Bloomberg, для перевооружения Европе может потребоваться около 10 триллионов долларов в течение ближайших десяти лет. Ряд стран ЕС уже начали выделять больше средств на оборону.

Отметим, что по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы государств Центральной и Западной Европы после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году выросли на 13 процентов и составили 345 миллиардов долларов.

При этом больше всего средств в усиление обороны вложили:

Финляндия (+36 процентов);

Литва (+27 процентов);

Швеция (+12 процентов);

Польша (+11 процентов).

Все эти действия указывают на то, что в Европе, наконец, начинают осознавать всю опасность диктаторских режимов, поскольку в последнее время от западных политиков заметно участились заявления о подготовке к войне.

"Над нами, несомненно, нависает война... и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Такого же мнения придерживается и польский премьер Дональд Туск, который публично заявил, что Европа живет в "предвоенное время".

"Мы не можем дальше кормить себя иллюзиями. Никто не снимет с нас ответственности бороться за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся наилучшим гарантом нашей безопасности и единства", – сказал политик.

К слову, Польша как ближайшая к украинским границам страна Европы, едва ли не единственная в самом деле активно готовится к возможным военным действиям на своей территории. В частности, Польша планирует выделить около 30 млн долларов США в ближайшие два-три года на обустройство бомбоубежищ и складов, а также закупает оружие, бронетехнику и авиацию, увеличивает численность призывников и контрактников (тем самым ее армия может увеличиться вдвое), планирует усилить охрану границ вблизи Беларуси.

И, стоит сказать, не напрасно. Особенно на фоне очередных угроз диктатора Александра Лукашенко, который зачастил на проверки полигонов и уже публично заявляет, что готовится к войне. "Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - говорил Лукашенко во время недавнего визита в Гродно неподалеку от польско-литовской границы.

В пользу угроз Лукашенко играет также и увеличение оборонного бюджета Беларуси примерно вдвое за два года – с 540 миллионов долларов до 1 миллиарда.

Хотя, по мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, шантаж Лукашенко может быть очередным отвлекающим маневром.

"Когда Лукашенко что-то говорит, демонстрирует и куда-то ездит, то он пробует отвлечь внимание от чего-то более важного как населения Беларуси, так и Запада. При этом он действует как бы и не против российских интересов, но и не ввязываясь в войну напрямую. Поэтому акцент был сделан именно на границе с Литвой, то есть границы так называемого Союзного государства с НАТО, пытаясь показать, что якобы именно там находится угроза. Таким образом он нагнетает психологическое напряжение в приграничных странах ЕС", - говорит Горбач.

И добавляет, что России не составит труда спровоцировать вооруженную провокацию на границе Польши и Литвы, ведь РФ уже прибегала к похожему сценарию во время миграционного кризиса на границе с Беларусью. И теперь, по словам эксперта, Россия снова может попытаться устроить гибридный конфликт, чтобы отвлечь ресурсы ЕС от помощи Украине.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Почему Запад передумал?

Что касается остальных стран-партнеров, более удаленных от украинских и российских границ, то их подготовка оставляет желать лучшего. Ведь многие из неповоротливых европейских бюрократий лишь начинают свою подготовку к возможной эскалации с РФ.

Например, Германия только планирует модернизацию своей армии для ведения войны. Так, структура вооруженных сил ФРГ будет состоять из четырех видов войск вместо трех: традиционной армии, военно-морского флота, авиации и нового киберподразделения, которое будет заниматься анализом гибридных подозрений и радиоэлектронной борьбы.

"Цель состоит в том, чтобы реструктурировать Бундесвер (Вооруженные силы Федеративной Республики Германии, — ред.) таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Великобритании подготовку к возможной войне и вовсе раскритиковали. По данным издания Sky News, бывший министр обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи ранее призвал власти страны усилить подготовку. В частности, разработать планы по конфискации земель для обработки, чтобы прокормить нацию, и реквизиции бытовой электроники для оружия. Хиппи предупредил, что готовность Британии не соответствует масштабу угрозы, добавив: "Война – это дело всей нации, и, честно говоря, в Великобритании мы очень сильно отстаем".

Кроме того, депутаты парламента Великобритании прямо признали, что вооруженные силы страны не готовы к войне "высокой интенсивности" в период обострения глобальной нестабильности. А потому считают необходимым увеличить военные расходы до 2,5 процентов ВВП.

Фактически из всех стран "старой Европы" похвастаться заметными результатами на данный момент может только Франция, которая уже начала подготовку, причем не только в военном, но и в политическом плане. Прежде всего, армия Франции в корне изменила подход к тренировке войск. Для этого самый большой полигон Франции, Майи-ле-Камп, максимально приблизили к условиям на реальном поле боя и разные роды войск проводят там совместные учения. Во время тренировок на полигоне воспроизводят звук, жар, свет артиллерийского огня, щедро проходят территорию учебными минами, имитируют прерывание радиосвязи и разрыв руководящих цепочек.

Кроме того, президент Эммануэль Макрон в последнее время сменил публичную риторику в отношении России с поисков путей примирения на конфронтацию. "Если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы", — сказал Макрон.

И, похоже, что тактика противостояния с РФ во Франции становится не только заявлениями президента, а государственной политикой, ведь по мнению главы МИД Франции Стефана Сежурне, Франция больше не собирается вести дискуссии с РФ.

По мнению опрошенных "Главредом" экспертов, причин для резкой перемены стран Запада в отношении российской угрозы как минимум две. Первая – потеря влияния США в рамках Североатлантического Альянса.

"США постепенно теряют роль лидера, но не в силу конкурентной борьбы с РФ или Китаем, а в силу внутренних причин. Именно внутренние проблемы не дают им реализовывать свой потенциал снаружи. Для европейцев это огромная проблема, поскольку Европа как политическое единство существует только благодаря тому, что США в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны инвестировали в их безопасность", - говорит народный депутат, дипломат, основатель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко. По его мнению, американцам, которые, в сравнении с европейцами-членами НАТО, наиболее подготовлены к вероятной войне, адекватно реагировать на угрозы мешает отсутствие политической воли.

Вторая – европейцы пришли к пониманию, что им не избежать войны с РФ, а потому стараются заполнить пробелы в собственной безопасности, параллельно предоставляя помощь Украине.

"На все сразу у Европы нет ресурсов, ведь выделить сразу все то, что нужно Украине, и заполнить пробелы в безопасности почти наверняка обрушит почти все правительства в Европе. Ведь это можно сделать только за счет уменьшения финансирования других отраслей экономики. Это сложное решение, поскольку формально они не в войне в Украине. И они понимают, что для них главное (как и для любого нормального правительства) – обеспечить безопасность своих граждан", - отметил Яременко.

И добавил, что в ЕС надеются, что именно полная готовность Европы поможет сдержать РФ от эскалации с НАТО.

Еще одной причиной разной реакции европейцев на вероятную войну с Россией являются подходы, которые десятилетиями культивировались в странах ЕС. Например, Германия после окончания Второй мировой войны буквально зарекалась, что не станет воевать против РФ, тогда как Франция, наоборот, в течение многих лет выделяла значительные средства на разработку оружия.

Кроме того, по мнению эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары, в Европе опасаются прихода к власти Трампа после выборов в США, ведь он может де-факто объявить о выходе из НАТО, отказавшись от защиты ЕС "ядерным зонтиком".

Ведь в этом случае России даже необязательно начинать полномасштабную войну с НАТО.

"РФ может воевать иначе – угрозами применения ядерного оружия она может разрушить единство НАТО, захватив при этом небольшую территорию одной из стран НАТО. Ведь если россияне, например, захватят часть Эстонии и будут угрозами применением ядерного оружия принуждать европейцев к переговорам и компромиссам, а НАТО не ответит должным образом (имеется в виду применении 5 статьи Устава НАТО. – Главред), это будет означать конец НАТО. То есть не надо будет ждать, пока РФ восстановит свой потенциал – она уже сейчас, во время войны в Украине, способна создать такой кризис", – говорит Хара.

Война за Тайвань - чем опасно противостояние США и Китая

Помимо России, которая не скрывает своих безумных планов, к грядущей войне против Тайваня (и, соответственно, против США) готовится и Китай. Так, Пекин оборудовал полигон в пустыне, который в точности повторяет правительственный квартал Тайбэя и тренируется наносить удары по зданиям. Кроме того, Китай также проводит пертурбации в командовании армией, наращивает производство оружия и намерен существенно увеличить свой ядерный потенциал.

По аналогичному пути идет и диктаторский режим Северной Кореи, где в 2023 году активизировали работу по производству и усовершенствованию ядерного оружия, а также провели испытания баллистических ракет.

По словам Хары, страны-диктатуры из так называемой оси Зла смотрят на реакцию Штатов в войне в Украине. И в зависимости от нее, каждый из режимов может начать агрессию против их демократических соседей.

Также эксперт считает, что для США война за Тайвань и тем более потеря контроля над островом будет означать глобальную встряску для глобальной экономики. Потому еще со времен администрации Обамы Штаты пытались договориться с Китаем, однако Трамп усилил эскалацию. При этом Вашингтон пытается усилить региональное партнерство в регионе, создавая альянсы (например, AUKUS).

"Американцы пытаются подготовиться так, чтобы сдержать Китай, чтобы он не сделал глупостей, которые приведут к Третьей мировой войне. Но Китай пытается вести себя разумно – с одной стороны, он хочет стать гегемоном, а с другой стороны, у них есть глубокие внутренние проблемы, в том числе и экономические. И если они будут проявлять агрессию, европейцы начнут активнее забирать из Китая технологии и инвестиции", - говорит Хара.

И добавил, что в случае прямой агрессии Штаты могут пойти на крайние меры и применить реальные санкции, более действенные, чем стратегические, как в случае с РФ.

"Китайцы понимают, что против них будут санкции и более мощные, чем против РФ, поскольку, в отличие от Украины, там будут задеты ключевые интересы Америки. Ведь тогда США придется сразу обрушать экономику Китая, чтобы он прекратил войну", - убежден Хара.

Когда закончится война в Украине?

Но пока Европа и США готовятся к возможной войне на своей территории, Украине уже сейчас приходится расхлебывать последствия действий Кремля. Эксперты сходятся во мнении, что все мировые игроки смотрят на войну в Украине, поскольку у нас пересекаются множество интересов, от которых зависит развитие новой войны на Западе.

По словам Владимира Горбача, пока Европа и США решили идти по пути контроля эскалации, то есть по факту попытаться сосредоточить военные действия на территории Украины, не допуская их расширения.

"Прямым последствием такого сценария является затягивание войны в Украине. Пока что света в конце туннеля мы не видим – боевые действия перешли в стадию войны на истощение, которая может длиться очень долго", - отмечает эксперт.

Однако, есть и позитивные явления. Ведь заявления Макрона о готовности стран Европы к отправке войск в Украину в определенный момент, по мнению Горбача, можно считать попыткой отойти от стратегии контроля эскалации, что указывает на "брожение" в умах европейских политиков, которые уже признают ошибочность предыдущего подхода.

"К сожалению, нынешняя американская администрация всячески цепляется за контроль над эскалацией и будет делать это вплоть до начала избирательной кампании в США. Но после этого власть в США может измениться, и от такой стратегии могут отказаться как от бесперспективной и перейти к более активным действиям", - говорит Горбач. Но до того времени Украина рискует не получить военной помощи от Конгресса США.

Тем не менее, у Украины остается шанс получить финансирование и без решения Конгресса. Доказательство тому – недавнее выделение Штатами пакета военной помощи на 300 миллионов долларов.

Но где бы не началась новая война, для Украины это будет негативным фактором, поскольку это может сместить фокус внимания коллективного Запада на новый очаг конфликта. И тогда Россия снова попробует воспользоваться моментом, что рискует ухудшить ситуацию на фронте.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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