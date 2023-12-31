Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы

Война в 2024 году не закончится, считают опрошенные Главредом эксперты. Но есть и хорошие новости.

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2024 год может стать переломным / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС

Страна входит в новый 2024 год в состоянии тяжелейшей войны, уходящий год во многом не оправдал ожиданий, но многое и удалось. Что готовит год грядущий? Есть ли повод для осторожного оптимизма для украинцев? Читайте в нашем материале.

Чего ждать на фронте в 2024 году? Закончится ли война?

Практически все эксперты, опрошенные Главредом, сходятся во мнении, что война в этом году не закончится. При этом, 2024 год может стать "годом Крыма" - по крайней мере, попыткой таким стать.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что в 2024 году Украина продолжит делать то, что начала в 2023-м, и речь об азовском направлении в первую очередь. Все решает наличие у Украины необходимых средств. А предоставят ли нам их в полном объеме - пока вопрос открытый.

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"Однозначно, наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, просто переносятся на следующий. Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма, и выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий", - заявил Свитан Главреду.

Мы спросили о хорошем и плохом сценарии развития событий на фронте.

"Мы сможем освободить Херсонскую область, часть Запорожской и Крым – это максимум, больше не получится. Это возможно при нормальном развитии ситуации с поставками вооружений, которые мы заказали и хотим видеть. Самый пессимистический сценарий – мы останемся на той линии фронта, которая есть сейчас, перейдя в глухую оборону по всей линии фронта и даже уйдя с левого берега на правый, прикрывшись Днепром. И при этом будем работать дальними средствами поражения. Для нас в приоритете в оптимистическом сценарии – достать в России на глубину в 500 километров, где-то от Москвы до Каспия", - ответил военный эксперт.

По его мнению, на восточном фронте особых перемен ожидать не стоит, но с Крымом дело обстоит кардинально иначе.

"Нет смысла освобождать Донецкий регион, пока у нас в тылу находится крымская группировка, поскольку они могут выйти и в любой момент ударить по нам, как это было в прошлом году. А потому следующий 2024 год – это год Крыма. Освобождение Донбасса – это 2025 год, не раньше", - говорит Свитан.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что в ближайшее время ни о каком продвижении с нашей стороны не может быть и речи - на почти всех направлениях ситуация тяжелая, оккупанты атакуют, а мы перешли к обороне. В то же время, обсуждая перспективы всего года, Жданов весьма оптимистичен.

"Оптимистичный сценарий – это выход на границы 1991 года в 2024 году. При наличии всего комплекта современных вооружений. Пессимистичный – это освобождение Крыма до конца 2024 года, и всё", - заявил он во время интервью.

По мнению Жданова, если Украине предоставят дальнобойные ракеты и F-16 в достаточном количестве, Украина имеет все шансы кардинально переломить ситуацию на фронте.

"Это даст нам возможность разгромить российскую группировку войск на территории Украины, что для России станет катастрофой. Если рассматривать позитивный сценарий, предполагающий, что нам дадут огневые средства, то, скорее всего, война в Украине закончится израильским вариантом, то есть выходом на границы 1991 года, но с сохранением огневого воздействия обеих сторон друг на друга. Иными словами, будут продолжаться ракетные обстрелы, как и стычки на границе", - считает он.

Военно-политический обозреватель группы Александр Коваленко также говорит, что война в 2024 году не закончится.

"Я более чем уверен, что в 2024 году война не закончится. Если у нас кто-то мечтает о том, что в следующем году мы одержим победу, то вынужден разочаровать и сказать, что это не так. Более того, в перспективе война будет продолжаться в 2025 году и перейдет в 2026-й. Многим не хочется этого слышать, но мы должны быть готовы к тому, что если Украина хочет одержать победу, нужно воевать всей своей сплоченной нацией", - заявил Коваленко Главреду.

По его мнению, следующий год станет фазой уничтожения и обескровливания российских оккупантов. А как дальше - покажет обстановка.

Генерал Николай Маломуж, напротив, считает, что 2024 год станет переломным.

"Я думаю, что именно 2024 год станет для Украины определяющим в контексте наших перспектив и побед. Прогнозирую, что появится новая военная стратегия, союзники предоставят высокотехнологичное оружие и возродится наш ВПК. Мы должны получить самые лучшие возможности для реализации наших задач", - заявил он во время интервью.

Будет ли новый майдан, выборы в 2024 году?

О внутриполитической обстановке мы поговорили с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. По его словам, такие сценарии маловероятны. Однако, по его мнению, украинцы расслабились и начали возвращаться к привычным "срачам", что очень опасно.

"Общество должно сконцентрироваться на конкретной задаче – победе в войне, сплотиться не только в своей вере в ВСУ, но и в деле обеспечения нашей армии, её механизации и т.д. (...) Если же общество будет жаждать политических игр и срачей, будет вестись на всё это, тогда война пойдёт по таким сценариям, которые будут иметь очень печальные последствия для Украины. В частности, мы можем повторить судьбу Украинской народной республики (УНР) 1918 года, когда вместо консолидации с целью борьбы с большевиками Петлюра снёс Скоропадского, а через три месяца был вынужден бежать за рубеж, потому что большевики выбили его из Киева", - предостерег Загородний.

Выборов, по его мнению, не будет. В то же время, он считает очень опасным возможный конфликт Зеленского и Залужного.

"Когда политики думают, что можно "прокрутить фарш назад" и поставить армию на место, они ошибаются – уже не получится. В случае, если встанет выбор между политиками и армией, люди выберут армию", - заявил Загородний.

Что по НАТО и ЕС в 2024 году?

В вопросе интеграции в ЕС в грядущем году Украину ожидает прогресс. Но о вступлении пока говорить не приходится.

"Европейский Союз сделает все возможное, чтобы найти инструменты обхода так называемого венгерского вето по меньшей мере в плане начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. И, скорее всего, это произойдет уже весной – февраль, а точнее март этого года будет определенным маяком для начала таких переговоров", - сказал нам украинский дипломат Владимир Огрызко.

В вопросе НАТО пока меньше конкретики в прогнозах, но дело тоже, похоже, будет двигаться. При этом, по мнению Огрызко, 2024 год в этом плане будет "очень-очень важным" - ведь Украине придется развенчивать российские мифы о том, что Россия никогда не смирится с членством Украины в НАТО.

"Относительно НАТО, то после последней встречи в Брюсселе мы имеем очень четкий план, который позволяет сконцентрироваться на очень конкретных вещах и затем показать результаты. И это отметает многие аргументы скептиков, которые пока, к сожалению, имеют место", - добавляет Огрызко.

Похожим мнением поделился с нами и политический аналитик Александр Кочетков - сближение да, но никак не вступление.

"Могут быть более конкретизированы планы вступления в НАТО – подгонка определенных стандартов и тому подобное. Относительно вступления в ЕС, скорее всего, будет объявлен план приема в какой-то перспективе, озвучены условия. То есть будет определенный бюрократический документ, который подчеркивает, что Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил он.

По его словам, скорее всего, в 2024 году Украина получит официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Что будет происходить на России в 2024 году?

О будущем России мы поговорили с известным журналистом и знатоком русской ментальности - Александром Сотником, который не раз оказывался прав в своих прогнозах о возможных действиях кремлевской клики. Он считает, что от России в 2024 году не стоит ждать особых изменений в политике. Там уже определились, как будут действовать: внутри "консервироваться", а во внешней политике выжидать победы Трампа, при этом продолжая воевать с Украиной.

"Весь 2024 год для Кремля будет периодом удержания того, что завоевано, и попыток завоевать еще больше. Как говорит Путин: потихонечку, кишки на кулак наматываем дальше. Выяснилось, что это действенная стратегия, к которой Запад оказался не готов – все растерялись. Россия взяла курс на стратегию войны вдолгую, на изматывание. Причем это "наматывание кишок" не только украинцев, но и кошельков и терпения тех же европейцев с американцами", - считает он.

Кроме того, по мнению Сотника, в Кремле делают огромную ставку на приход Трампа в Белый дом.

"В 2024 году они будут пытаться держаться и дальше, параллельно удерживая то, что завоевали, и стараться своей болотной жижей растекаться по Украине и ждать Трампа. А Трамп для Путина – это просто спасение", - заявил Сотник. При этом, обсуждая дальнейшие действия России и Путина лично, журналист выразил мнение, что во время следующей каденции Путин схлестнется с НАТО, и до конца каденции в своем кресле не досидит.

Год выборов в США: победит ли Трамп?

Следующий год является важным не только для США, но и для всей планеты. И что уж здесь говорить об Украине, учитывая объемы помощи, предоставляемой нам нашими заокеанскими союзниками. Кто зайдет в Белый дом? Останется ли Байден? Ответа пока не знает никто, ведь как минимум интрига нынче в том, пойдет ли на выборы Трамп. Точнее, допустят ли его.

Нынешняя предвыборная кампания уникальная. Трамп кратно опережает по рейтингам своих однопартийцев и имеет все шансы победить Байдена, но в то же время, фактически, он подстрекал к мятежу (помните штурм Капитолия рогатыми молодчиками?). А это, согласно конституции США, "красная карточка" - мятежник президентом быть не может. Именно потому против Трампа начато судебное разбирательство, и Суд Колорадо запретил ему баллотироваться.

Мы подробно обсудили эту тему с дипломатом Александром Харой. По его словам, пока вопрос повис в воздухе.

"Суд принял решение об исключении фамилии Трампа в бюллетенях к праймериз, но в нем не говорится об исключении для участия во всеобщих выборах. К тому же, это решение суда не приобретает силы, пока свое мнение по нему не выскажет Верховный суд. То есть, фактически, Трампа подвесили на крюк, но не дали ход этому делу", - отметил он.

В то же время, дипломат Владимир Огрызко акцентирует на том, что более важным для Украины сейчас является вопрос не выборов, а предоставления обещанной помощи в 61 млрд.

"Важнее говорить о том, как быстро Соединенные Штаты Америки, а именно Конгресс выделят Украине долгожданную помощь в сумме 61 млрд долларов. Если этот процесс произойдет так, как запланировано, и с начала нового года мы сможем использовать эти средства, то, по моему мнению, ситуация с американскими выборами прямо влиять на то, что будет происходить в Украине и вокруг, не будет. Потому что это будет означать, что деньги будут выделяться вплоть до осени 2024 года, - отметил Огрызко.

Продолжит ли Запад помогать Украине в 2024 году?

Вопрос помощи Запада зависит от ряда переменных. Это и процессы на фронте, и политическая обстановка в самой Европе, и, конечно же, предвыборные перипетии в США. Эксперты сходятся во мнении, что Украина во многом стала заложником ситуации в Вашингтоне.

"Я думаю, что помощь со стороны США будет, но она будет поступать с определённой задержкой. Для нас это будет очень больно и очень опасно в плане промедления. Нам нужно договориться с Европой так, чтобы не было разрывов – ни снижения объёмов, ни перерывов в поставках. Иначе будет очень больно", - считает Олег Жданов.

По мнению Огрызко, Украине следует ставить вопрос о том, как сделать так, чтобы помощь не только не уменьшилась, но и увеличилась.

"Нам нужно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским Союзом в целом. Европа сейчас лучше всего понимает, насколько угрожающим является соседство с неуправляемой и агрессивной имперской Россией. Из последних заявлений многих европейских лидеров следует, что они не только не собираются уменьшать помощь, а видят в Украине серьезный элемент собственной безопасности. Поэтому, помогая Украине, они помогают себе", - заявил дипломат.

Что пророчат звезды: гороскоп на 2024 год

Внимательные читатели знают, что Главред регулярно общается с астрологами и тарологами, учитывая интересы нашей аудитории. Конечно же, мы расспросили о 2024-м и у носителей эзотерических знаний.

Астролог Влад Росс настроен оптимистично. Звёзды ему говорят, что в 2024 году под контроль Украины могут вернуться практически все оккупированные территории, кроме Крыма. И вообще - гороскоп Украины говорит о том, что 2024 год для нашей страны будет поворотным и очень благоприятным.

"Сейчас всё идёт к тому, что война завершится миром либо поздней весной, либо ранним летом 2024 года, а осенью пройдут выборы Верховной Рады, президентские – несколько позже", - считает он.

По его мнению, шансы на заморозку конфликта и прекращение активных боевых действий просто громадные. "И появятся они у нас в марте-апреле", - говорит он.

Более того, по мнению Росса, весной из Москвы мы "услышим благую для нас весть", например, о том, что к власти в России придёт гражданское лицо вроде мэра Москвы Собянина и постановит, что незачем продолжать эту войну.

А вот астрологу Ангелине Вакулиной звезды рассказали, что 2024 год для Украины будет тяжелым.

"Очень бы хотелось сказать, что год будет проще и легче, но, к сожалению, год будет намного сложнее, чем годы с 2020 по 2023. 2024 год для Украины будет кармический. Нашей стране будет 33 года, это кармическая цифра. Будет очень много сложных трансформаций, тяжелых событий. Но и не без хороших событий. Абсолютно точно будет затишье в военных действиях. Будет период, когда люди вздохнут и даже покажется, что все идет на спад. Но это будет иллюзия, созданная врагом. Если говорить о нехороших событиях, то ожидается оккупация новых городов", - заявила Вакулина Главреду.

Прогноз таро на 2024 год

Макс Гордеев, известный украинский мольфар и таролог в разговоре с Главредом тоже заявил, что грядущий год для Украины будет тяжелым.

"Мне порадовать нечем, к сожалению. Расклад довольно тяжелый. Да и мы сами виноваты, что оно так произошло. (...) Я вижу, что 2024 год будет экономически тяжелым. И многие тарологи, астрологи говорят, что 2024 год будет очень тяжелый, но есть и очень много надежд. Я вижу, что Украина все равно справится. Не смотря даже на то, что меньше будут давать денег", - сказал Гордеев.

При этом, он порадовал, что для России карты предсказывают события не лучше.

"Скажу так: перевороты идут и очень серьезные перевороты. Но отразится ли это на них? Да. Именно "звезда" им и будет. Первая карта "Башни" - разрушение полное, карта "Смерти" возле мужчины выпадает - это может быть Путин, но в 2024 году в России будет очень много смертей именно у мужчин. Это может быть какой-то военный чиновник, который очень сильно влияет на ход войны. Поэтому и выпадает для России карта "Смерти", - говорит мольфар.

Читайте подробные прогнозы на 2024 год в нашей рубрике Эксклюзивы

Подготовил Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

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