Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного Меркурия

Апрель будет полон сюрпризов, однако далеко не всех они порадуют.

Астролог Влад Росс составил подробный прогноз на апрель 2023 года и рассказал о главных опасностях месяца / Главред

Апрель 2023 года обещает быть весьма интересным периодом. Необычен он будет сатанинским кольцеобразным затмением, которое произойдет в день рождения Гитлера – 20 апреля. В этом месяце многое может неожиданным образом измениться и преобразиться. Большой сюрприз в апреле будет ждать Россию – она начать "сдуваться" и вскоре превратится в Московию. Именно в апреле будет нанесен мощный удар под дых Российской Федерации, что станет для нее полнейшей неожиданностью.

Второй весенний месяц не будет слишком напряженным в бытовой жизни, но в плане военных действий – наоборот. С одной стороны, Марс, планета войны, будет задавать ритм месяца, с другой – гармонично будут складываться любые взаимосвязи и взаимодействия. Если украинская армия пойдет в наступление в апреле, оно будет удачным.

Месяц, когда случается затмения, всегда непростой. Солнечное затмение 20 апреля станет важной поворотной точкой года, а также поворотной точкой в войне. Оно определит, как будут разворачиваться события в ближайшие месяцы до середины осени, в частности, как и когда будет подписана капитуляция РФ. Затмение увеличивает количество фатальностей, а фатум неотвратим. Вот и победа Украины неотвратима, как и поражение Российской Федерации.

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Далеко не на все события этого месяца мы сможем влиять силой собственной воли. В древности считалось: если затмение кольцеобразное, оно – дьявольское, то есть дьявол может выйти наружу. Путин, как крыса, загнанная в угол, может взорвать и уничтожить весь мир, а случиться это может как раз вблизи апрельского затмения и в мае.

В обыденной жизни не стоит беспокоиться о кольцевых затмениях, так как далеко не всегда они могут оказывать влияние лично на нас. Полные затмения больше влияют на глобальные структуры, страны и народы, а вот частичные – на жизнь человека в частности. На повседневные дела большее влияние будут оказывать быстрые планеты.

Ретроградный Меркурий. 21 апреля Меркурий станет ретроградным и будет таким оставаться до конца месяца. Статичность и ретроградность этой планеты во второй половине апреля будет возвращать нас к событиям прошлого. Все это время Меркурий будет "гулять" по знаку денег – Тельцу. Это замедлит наши мысли, сделает их более спокойными и серьезными. Можно будет поразмышлять над событиями настоящего или прошлого, продумать важные слова, которые давно хотели сказать, вернуться к недоделанным делам. Все это может успешно происходить в третьей декаде месяца.

3 апреля – 11 июня Меркурий будет находиться в знаке Тельца, не покидая его. Именно в это время могут лопаться банки и может рухнуть мировая финансовая система. Предвестник этого – крах швейцарского банка Credit Suisse, а также американского банка, связанного с новыми технологиями. Банкопад возможен как раз на ретроградном Меркурии при его движении по знаку Тельца. А после затмения 20 апреля может неожиданно разразиться и мировой финансовый кризис.

При этом я не вижу признаков того, что будут рушиться украинские банки. А вот из западных банков Евросоюза и Соединенных Штатов деньги лучше вывести. Но главное – забрать деньги из банков Китая, поскольку эта страна может вообще финансово рухнуть в период с 3 апреля по 11 июня. В конце весны или в начале лета возможен жесткий дефолт Китая. Впрочем, звезды склоняют, но не обязывают, однако все идет именно к этому.

Когда Меркурий 17 мая 2023 года вернется в прямое движение, у нас будет шанс начать новые меркурианские дела. Потому на ретроградном Меркурии лучше не суетиться, не открывать новые фирмы, не запускать новый бизнес. Зато это будет хорошее время, чтобы вернуть долги, в частности, это благоприятное время для уплаты долгов миллиардерами РФ и вложения денег в восстановление Украины.

Итак, самые важные астрологические события апреля.

Меркурий в Тельце. 3 апреля Меркурий перейдет в знак Тельца. Это будет хороший период для важных покупок того, что послужит длительный период времени, особенно для покупки земли. 3-10 апреля можно покупать недвижимость, землю, драгоценные камни, ювелирные изделия, то есть все то, что представляет ценность на долгие-долгие времена. Также время благоприятно для ремонта, поскольку Телец символизирует прочность и основательность.

Полнолуние. 6 апреля в 7:34 будет полнолуние. Вблизи этого события могут произойти серьезные землетрясения. Мой предыдущий прогноз сбылся: я говорил, что после землетрясений в Турции они перебросятся на Среднюю Азию, и вот совсем недавно в Афганистане, Пакистане, Узбекистане и на юге Казахстана они произошли. И вот опять наступает опасный момент – 5-7 апреля.

11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы, в связи с чем многих представителей этого знака зодиака будут ожидать амурные приключения.

Главное событие апреля – полное солнечное затмение, которое совпадет с новолунием, 20-го числа в 7:16. В это время можно загадывать самые сокровенные желания. У меня желание будет одно – чтобы война закончилась, наступил мир, а Путин сдох.

21 апреля в 11:34 Меркурий станет ретроградным, и случится это в зодиакальном знаке Тельца под 16-ым градусом, символом которого является золотая и серебряная розы, то есть это лучшее время, чтобы позвонить любимому человеку, даже если вы развелись и разошлись, и вернуть его. Так что благоприятными будут звонки с целью восстановления отношений.

Однако в глобальных масштабах это будет фатальное солнечное затмение для всей Земли, оно может ввергнуть планету в хаос. Это затмение может стать страшным. Оно случится в день рождения Гитлера, а Гитлер нашей современности – это Владимир Путин. Впрочем, это затмение может начать убивать Путина: когда Черная Луна в его гороскопе войдет в дом смерти, для него начнутся большие испытания. Черная Луна вошла в дом смерти 17-18 марта, и как раз в это время на Путине была поставлена черная метка, после чего он стал нерукопожатным – его ждет Гаагский трибунал и смерть. Черная Луна очернила его личность до невозможности.

Полнолуние в знаке Весы произойдет в первую неделю апреля. Его нельзя назвать слишком стрессовым. Ось Весы-Овен будет связана с нашими взаимоотношениями с другими людьми, с партнерами и партнерскими отношениями. Эта ось будет притягивать внимание к теме отношений. Весной, когда все просыпается, и появляется много огненных сил и активности, люди хотят больше взаимодействовать друг с другом, создавать деловые союзы и пары, укреплять финансовые взаимоотношения. Это полнолуние может поставить перед нами вопросы взаимоотношений не только с людьми, но и с самим собой. Поэтому в полнолуние 6 апреля стоит подвести итоги последних недель, особенно связанные с деловыми отношениями и взаимоотношениями в паре. Овен – это очень активный и быстрый знак, поэтому важно не делать резких движений и во всем соблюдать баланс. Луна в Весах будет напоминать о том, что важно действовать спокойно, не горячиться и не переоценивать свои силы, поскольку Луна будет в оппозиции к Юпитеру.

Управитель полнолуния – Венера – будет в гармоничном положении, что сделает этот период неплохим для любовных отношений и налаживания контактов. Поэтому вблизи полнолуния 6 апреля благоприятно назначать свидания, особенно первые. Весьма вероятны любовные переживания, завязывание новых и глубоких отношений, пока Венера не ушла в легкомысленные Близнецы.

Новолуние 20 апреля уникально тем, что это будет второе подряд новолуние в знаке Овна. Как мы знаем, в марте 2023 года новолуние уже случилось в первом градусе этого знака. Также данное апрельское новолуние будет сопровождаться гибридным солнечным затмением – сатанинским, его еще называют "око дьявола".

Смертоносный Плутон. Активный Овен пока еще воздействует на Солнце, но уже значительно ослабляет его огненную яркость, а напряженный аспект с Плутоном делает этот период довольно напряженным и фатальным. Плутон – это символ смерти и разрушения. Киеву это затмение в сочетании с Плутоном не сулит ничего хорошего, ведь оно будет в зените гороскопа, а Плутон символизирует ядерные взрывы, разрушения, поэтому может быть всякое. Если у женщин и детей есть возможность после 20 апреля уехать из Украины и провести весь май где-нибудь за границей, то лучше это сделать. Впрочем, будем надеяться, что у шизофреника не начнется маниакально-депрессивный период, и он не нанесет по нашей стране стратегический или тактический ядерный удар.

Дела, начатые в марте, могут получить новую жизнь. Статичный Меркурий в карте новолуния еще раз предупреждает, что, возможно, стоит остановиться, пересмотреть свои решения, особенно в третьей декаде месяца, проверить то, что уже было пройдено и начато в прошлом. Это новолуние и затмение – это один из шансов улучшить идеи, пересмотреть их. Напряженный аспект с Плутоном говорит о необходимости трансформаций и перемен. Это сложный транзит, который может говорить о смерти желаний и смерти вообще, в том числе о смерти Российской Федерации. Цель Плутона – всех нас изменить, поэтому не стоит бояться, что вблизи этого затмения у вас может сместиться фокус внимания. То, что раньше имело значение, теперь может стать не очень важным, и наоборот. Плутон может спровоцировать скачок в сознании, который произойдет через кризисы и трансформационные процессы. Для кого-то кризис может чувствоваться только на психологическом уровне, для кого-то это будут конкретные события, которые включаются затмением.

Кроме того, это затмение включит кульминацию войны в Украине. Оно принесет очень важные стратегически ситуации на фронте. Украина пойдет сразу с нескольких флангов, направлений в мощную неожиданную атаку, и российский фронт начнет рушиться.

Затмение усилит кармичность новолуния, отчего в некоторых сферах жизни сложатся фатальные ситуации. Грядут важные события в судьбе Украины, прежде всего, они будут связаны с преображением нашей страны. Украина просто возродится из пепла после этого затмения, и у нее будут все шансы вернуться к границам 1991 года.

Если ваш день рождения приходится на 19-21 апреля, то весь предстоящий год будет очень важен для решения ваших кармических задач. Также ближайшие месяцы станут началом новой жизни для вас и очень важных трансформационных событий, которые повлияют на всю дальнейшую судьбу.

Деловая активность

Деловые вопросы в апреле 2023 года нужно решать под лозунгом "находим правильный подход". Марс будет активно набирать скорость в знаке Рака, а это знак защиты, нации, поэтому Марс в Раке будет способствовать укреплению украинской идентичности. Марс будет исключительно позитивен.

Деловая жизнь ускорится и станет активнее в рамках водной стихии. Рак связан с желудком и пищеводом, а потому будут открываться кафе, бары, рестораны – в любых делах, связанных со сферой общественного питания, будет огромный успех. Поэтому важно успеть организовать бизнес до ретроградного Меркурия 21 апреля.

Рак – кардинальный знак. А это значит, что Марс в нем хоть и не слишком может проявить свои яркие качества, но зато может быть очень инициативным, если будет задет эмоционально.

При Марсе в Раке люди, которые нападают и атакуют, будут испытывать большую эмоциональную усталость, а те, кто защищаются, наоборот, будут испытывать эйфорию. Рак – это защитник, он не способствует нападающим. У нападающих будут иссякать ресурсы. Начиная с апреля, в мае у РФ не останется чем стрелять, у нее закончится ресурс, она не в силах будет противостоять нашей армии.

Впрочем, без оглядки на прошлое в этот период не обойтись. Меркурий войдет в статичное положение уже 18 апреля, потому, начиная с этой даты, лучше не отправляться ни в какие поездки – возможны проблемы и препятствия в дороге. С 18 до 23 апреля будет сохраняться сложный период.

С 18 апреля и до 7 мая будет благоприятный период для исправления ошибок и внесения изменений в начатое. В это время все можно переиначить.

В апреле-2023 благоприятно начинать проекты, связанные с темами Рака и Луны. Речь идет о торговле продуктами питания, сельском хозяйстве, рукоделии, бытовой технике, товарах для дома, реставрации антиквариата, банях, саунах, спа, точках общественного питания и многом другом. Хорошо в это время открывать бассейны, дельфинарии и океанариумы.

Марс в Раке подсказывает, что дело, начатое в это время, будет требовать особого бережного подхода, и, если оно вас не трогает эмоционально, оно может не принести желаемого результата. А вот дорогие сердцу проекты, сделанные с любовью, будут иметь успех.

Марс в знаке Рака усилит осторожность, а действия будут во многом зависеть от эмоций. Именно эмоции будут мотивировать работать усерднее. Подсознание будет влиять на поступки людей, поэтому если вы хотите призвать какого-то человека к нужному вам действию, следует выбирать очень тонкие техники, которые вызовут эмоциональный отклик.

Марс будет в гармонии с Меркурием 7-9 и 23-25 апреля, поэтому вблизи этих дат благоприятно заниматься деловыми бумагами. 7-9 апреля можно заниматься чем-то новым, а 23-25-го – дополнять, завершать или передавать старое, поскольку Меркурий уже будет ретроградным.

29 апреля Марс создаст гармоничный аспект с Ураном, усиливая желание совершить новое непривычное для вас действие. Вблизи этого транзита будет проявляться предприимчивость и инициативность, а творческий подход к решению деловых вопросов может помочь прийти к желаемому результату. Поэтому период 28-30 апреля не стоит пропускать. Интуиция в эти дни придет на помощь. Этот транзит может принести пользу в начале нового и непривычного дела, даже несмотря на ретроградность Меркурия. Например, если речь идет о рекламе – ее нужно повторить или переделать, нужно быть готовым к тому, что реакция на ваше предложение может оказаться совсем не такой, как вы думаете, но так как транзит гармоничен, это, вероятнее всего, принесет позитивный результат.

Деньги

В решении финансовых вопросов в апреле 2023 года потребуется повышенная сосредоточенность и активная мыслительная деятельность. Это неудивительно, ведь уже с 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. В это время отношение к деньгам будет более легким. Если в период, когда Венера в Тельце, благоприятно копить деньги и тратить их лишь на самое важное, то после 11 апреля траты станут более легкомысленными, деньги будут улетать налево и направо. Поэтому советую каждый раз хорошо подумать перед тем, как совершать какую-либо покупку, особенно вблизи 20 числа, когда будет солнечное затмение и ретроградный Меркурий.

Любовь и отношения

Венера будет находиться в своей обители – в Тельце – до 11 апреля, поэтому решать вопросы отношений, признаваться в любви или искать новые знакомства с целью создания серьезных отношений лучше в первой декаде месяца. Венера в Тельце обычно делает нас более серьезными. Это неплохое время для того, чтобы укрепить отношения, дарить подарки, проводить время вместе с любимым человеком, а также делать предложение.

Вообще, на этом транзите Венеры можно влюбиться всерьез и надолго.

К тому же, Венера в первой трети месяца будет гармоничной. Несмотря на пост, это будет один из благоприятных моментов, когда можно регистрировать брак.

После 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. Пост уже закончится, а вот для регистрации брака время будет неблагоприятным. Близнецы – легкомысленный и двойственный знак, потому после 11 апреля не стоит искать новые знакомства, потому что они со временем лишь разочаруют. Однако для интрижек, мимолетных романов, курортных приключений это время благоприятно.

Прохождение Венеры по Близнецам может принести мимолетные связи, чувства без глубины. Люди будут проще относиться к знакомствам и будут готовы флиртовать без серьезных намерений. Венера в Близнецах – это лучшее время для дискотек. Серьезные отношения на таком транзите могут сложиться с меньшей вероятностью, но для Близнецов это будет возможно.

После 19 апреля не слишком удачное время для новых знакомств, так как ретроградность Меркурия может несколько сбить с толку, либо мнение о новом знакомстве скоро изменится. Этот период обычно связан с возвращением старых связей, но далеко не всегда возвращения могут быть удачными.

Поездки

Во второй половине апреля 2023 года Меркурий будет статичным, а затем и ретроградным, поэтому 18-23 апреля лучше не отправляться в дорогу, поскольку велик риск задержек в поездках, опасности в дороге, риск ДТП и несчастных случаев. Обычно в период затмения бывают самые страшные автоаварии и самые опасные техногенные катастрофы.

Ретроградное движение Меркурия не особенно располагает к путешествиям, но если вам все-таки необходимо куда-то поехать, есть несколько благоприятных дат:

на море, к водоему – 10-11, 16-17 апреля и 25-26 апреля, если вы возвращаетесь в знакомое вам место;

в санаторий – 10-11, 16-17, 25-26 апреля;

в горы – 11-13;

на концерты и с целью развлечений – 1-2, 5, 9-11, 29 апреля;

с целью посещения тренингов и семинаров – 5-6, 9-11, 15 апреля;

в командировки, деловые поездки – 4, 11-13, 30 апреля.

Самые неблагоприятные даты, когда не стоит отправляться в дорогу: 3, 7, 8, 14, 19-23, 27-28 апреля.

Опасности месяца

Самый тревожный период апреля-2023 – 18-23 числа. В это время возможны разного рода неприятности и несчастья. Это связано с тем, что в эту неделю будет происходить солнечное затмение в напряжении с Плутоном. Поражение точки затмения Плутоном говорит о том, что в ближайшее время могут быть события, которые сильно повлияют на нас, а избежать их будет очень сложно или невозможно. Если кремлевский карлик решит нажать красную кнопку, мир может этого не пережить. По крайней мере, тенденция солнечного затмения 20 апреля и следующего лунного затмения 5 мая такова, что будет сохраняться опасность ядерного взрыва или удара, есть опасность смерти большого количества людей.

Также вблизи затмения возможны сильные землетрясения и цунами, 18-23 апреля наиболее сложная ситуация.

В целом, апрель можно разделить на две части: первая часть месяца будет весьма позитивной и благоприятной, потому нужно успеть все сделать в первой половине месяца, период благоприятен для любых дел; а вот после 18 апреля дела будут стопориться, и это стоит учесть при планировании.

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В апреле 2023 года рекомендуется: начинать новые проекты, особенно связанные с гостиничным и ресторанным бизнесом, пищевой промышленностью, но все это нужно успеть в первой половине месяца; действовать неспешно и с заботой; устраиваться работать нянечкой, домохозяйкой или помогать кому-то по дому; начинать творческие проекты; знакомиться для завязывания серьезных отношений до 11 апреля; заниматься вопросами ремонта, строительства и разными домашними делами; устанавливать сигнализацию; пересматривать старые документы и исправлять в них ошибки в третьей декаде апреля.

В апреле 2023 года не рекомендуется: начинать важные дела во второй половине месяца; отправляться в поездки во второй половине месяца, особенно в новые места; подписывать договоры и заключать устные соглашения вблизи затмения; подписывать что-либо с 18 апреля и до конца месяца; делать покупки, особенно новых гаджетов, техники и транспортных средства (покупать можно только подержанные, бывшие в употреблении).

Так что апрель будет интересным и переломным месяцем, весьма многообещающим для украинской армии. Месяц будет полон сюрпризов, а удача для ВСУ будет неотвратимой. В апреле мы увидим абсолютно другую ситуацию на фронте, это будет нечто невообразимое.

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