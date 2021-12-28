Куда спрятаться в случае военного вторжения: все, что нужно знать о защитных укрытиях в Украине

В Украине более 21 тысячи защитных укрытий, однако четвертая часть из них в ненадлежащем состоянии / УНИАН

К украинской границе Россия уже стянула около 104 тысяч своих военных. Иностранная разведка продолжает обнародовать спутниковые снимки, на которых видно увеличение концентрации российских войск возле границы Украины и в оккупированном Крыму.

Несмотря на переговоры президентов России и США, разговор американского лидера с президентом Украины и многочисленные заявления руководства Евросоюза, НАТО и других государств о поддержке Украины в случае масштабной военной эскалации со стороны России, Кремль не спешит отводить войска от украинских рубежей.

В контексте этого назревает вопрос, как действовать населению в случае военного нападения государства-агрессора. В Киеве и других городах уже начали проверять состояние укрытий, которые призваны защитить людей от вражеских обстрелов, обломков разрушенных зданий и действия ядовитых газов.

Журналисты "Главреда" попытались разобраться, куда украинцы могут спрятаться в случае вражеского нападения, как найти ближайшее к вам укрытие в вашем населенном пункте, в каком состоянии сейчас такие помещения, и почему четвертая часть из них – "проблемные".

Защитные сооружения спасают жизни

В эффективности защитных сооружений, к сожалению, пришлось убедиться жителям востока Украины. Михаила Шпака война застала в городе Снежное Донецкой области, где они проживали с семьей. Весной 2014 года семья перебралась в дом на окраине города – там было безопаснее, говорит Михаил, и в случае обстрелов можно было спрятаться в подвал.

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"Когда до нас доходили звуки обстрелов, мы пытались спуститься в подвал – вдруг что, он мог защитить от мин, от стрельбы из автоматов и пулеметов. Спускались туда, сидели какое-то время, пока все затихало, и тогда выходили оттуда", – вспоминает Михаил.

В пятиэтажном доме в центре города, где они проживали раньше, спрятаться было некуда – подвал был совсем для этого неприспособленным. Сейчас семья Михаила живет в Киеве.

Хранилища, подвалы, автопаркинги – какие есть виды укрытий

После начала боевых действий на Донбассе в Украине увеличилось внимание к защитным укрытиям. Власти начали их активно проверять, а многие из тех, которые находились в ненадлежащем состоянии, за последние годы удалось восстановить.

В широком употреблении закрепилось понятие "бомбоубежище", хотя на самом деле в Кодексе гражданской защиты Украины именно такого понятия нет. Согласно Кодексу, все укрытия в широком смысле определяются как защитные сооружения гражданской защиты. Они делятся на:

хранилища,

противорадиационные укрытия,

быстровозводимые защитные сооружения.

Если какая-то чрезвычайная ситуация возникает в мирное время, для защиты могут также использоваться:

сооружения двойного назначения,

простейшие укрытия.

В случае опасности самыми близкими к вам могут оказаться именно два последних. Ведь сооружения двойного назначения – это подземные переходы, автопаркинги и метро, а самые простые укрытия – это цокольные помещения и подвалы в жилых домах.

Кому куда бежать, или почему хранилища – не для всех

В герметичных хранилищах смогут спрятаться работники органов власти и предприятий критической инфраструктуры – то есть те люди, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города в случае военной опасности или катаклизма, а также организовывать эвакуацию населения.

Также там организуют укрытия для больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, если нет возможности эвакуировать их в безопасное место. В таких хранилищах люди могут непрерывно находиться двое суток.

При этом предполагается, что основная часть населения в случае опасности сможет спрятаться в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях.

Итак, если вам угрожает опасность, бежать нужно в ближайший подвал, метро, подземный переход или паркинг, которые определены как укрытие. Поэтому не лишним будет знать место расположения защитных сооружений не только рядом с вашим домом, но и рядом с работой и местами, которые вы часто посещаете.

Однако не каждый подвал является защитным сооружением – такие помещения должны быть соответственно обустроенными, иметь вентиляцию, запасы воды и места, где люди могут присесть.

Также стоит помнить, что подвалы не подходят в случае налета самолетов – если в дом вдруг попадет авиабомба, он может не выдержать и просто обвалиться.

Станции метро будут принимать людей только в течение 20 минут после того, как начнет работать сирена – дальше двери запрут.

В герметичных хранилищах будут прятаться работники органов власти и предприятий критической инфраструктуры / УНИАН

Сколько в Украине есть защитных сооружений

На информационный запрос "Главреда" в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ответили, что по состоянию на 21 декабря 2021 года в государстве есть 21 097 защитных сооружений. Из них 5704 – это хранилища, а 15 393 – противорадиационные укрытия.

Согласно приказу МВД от 9 июля 2018 года №579, балансодержатели таких защитных сооружений должны ежегодно проверять их состояние и пригодность для защиты населения. Кроме этого, такие укрытия регулярно проверяют работники ГСЧС, отмечают в ведомстве.

Из-за осложнения военно-политической обстановки весной этого года по всему государству власти провели внеплановые проверки. Решение об их проведении приняла в мае Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На сегодня 74% защитных сооружений оценены как пригодные (готовые и ограниченно готовые) к использованию по назначению, 26% – не готовы", – говорится в ответе ГСЧС на наш информационный запрос.

При этом в ведомстве, ссылаясь на информацию местных органов государственной власти, отмечают, что с 2015 года удалось уменьшить количество неготовых к использованию защитных сооружений. Так, в последние годы динамика была следующей:

в 2015 году неготовыми к использованию были 40% защитных сооружений,

в 2016 – 38%,

в 2017 – 31%,

в 2018 – 28%,

в 2019 году – 27%,

в 2020 году и на сегодня – 26%.

"Вместе с этим основная часть населения местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления планируются к укрытию в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях, 95% из которых по предоставленной вышеупомянутыми субъектами властных полномочий информации готовы к использованию по назначению", – отметили в ГСЧС.

Специально оборудованные подвалы относятся к простейшим укрытиям / КГГА

Сколько защитных сооружений в Киеве

Все укрытия в столице могут вместить в себя 2 миллиона 812 тысяч 800 человек. Такую цифру привели в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации в ответ на информационный запрос "Главреда".

На сегодня в Киеве готовы к использованию более 500 хранилищ, 3687 простейших укрытий и 728 сооружений двойного назначения, из которых:

409 подземных автопаркингов,

272 подземные переходы,

47 подземных помещений метрополитена.

Согласно данным Главного управления статистики в городе Киеве, по состоянию на ноябрь этого года в столице проживает более 2 миллионов 900 тысяч человек. Однако мэр Виталий Кличко недавно заявлял, что в Киеве, согласно данным операторов, днем находится более 4,5 миллиона человек – с учетом тех, кто приезжает в столицу на работу. А ночевать остаются около 3,6 миллиона человек.

Простейшие укрытия рассчитаны на пребывание людей в течение 1-2 часов. Если же ситуация будет более угрожающей и потребует пребывания в укрытиях в течение нескольких суток, то власти начнут эвакуацию жителей города.

Найти укрытие можно по специальным указателям / УНИАН

​Как найти ближайшее укрытие в своем городе

Найти ближайшее защитное укрытие люди могут с помощью указателей, размещенных на зданиях, или же по электронной карте – такие интерактивные карты создали для хранилищ Киева, крупных городов и других населенных пунктов.

Укрытия в Киеве

Карту защитных сооружений гражданской защиты столицы можно увидеть на сайте КГГА. Там есть удобный поиск по районам города. На карте обозначены подвальные помещения в домах, школах и медучреждениях, расположение подземных переходов, паркингов и станций метро – то есть сооружений двойного назначения и простейших укрытий.

В то же время хранилища, которые предназначены для укрытия работников важных предприятий, пациентов и медперсонала учреждений здравоохранения, на карте не обозначены. В КГГА говорят, что такие данные – это служебная информация.

"Информация о размещении и состоянии хранилищ относится к перечню сведений, составляющих служебную информацию. Расположение хранилищ доводятся руководителями объектов хозяйствования, которые имеют их на балансе, к соответствующим группам населения", – говорится в ответе КГГА на запрос "Главреда".

Укрытия в разных населенных пунктах в Украине

Информацию о расположении защитных сооружений в разных областях Украины можно найти на региональных сайтах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и на сайтах местных органов власти. "Главред" собрал эту информацию и сформировал для вас список. Здесь вы можете найти вашу область, перейти по ссылке и на карте или в списке найти укрытие в вашем населенном пункте.

Сооружения гражданской защиты в населенных пунктах всех областей Украины:

На дверях подвалов, которые являются укрытиями, должен быть номер телефона ответственного лица / КГГА

Почему на дверях висят замки и как попасть в укрытие

В столице подвальные помещения, которые оборудованы для укрытия людей, в основном закрыты на замок. В КГГА отмечают, что "это сделано для сохранения имущества и недопущения в них лиц без определенного места жительства".

В то же время в городской госадминистрации говорят, что у входных дверей в подвалы должны быть резмещены таблички с надписью "Место для укрытия", на которых также указывается балансодержатель помещения и номер телефона ответственного лица. В случае опасности можно позвонить по этому номеру, и вам откроют дверь укрытия.

Как понять, когда пора прятаться

Если возникнет чрезвычайная ситуация, населению об этом сообщат через квартирные и внешние громкоговорители, местные радиовещательные станции и телевидение, а также с помощью передвижных автомобилей, оснащенных громкоговорителями.

"Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед подачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства", – отметили в КГГА.

Итак, если слышите сигнал сирены – нужно включить радио или телевидение. Информацию о том, что происходит и как нужно действовать, также будут публиковать на сайтах органов власти и новостных сайтах.

В Киеве в ближайшее время готовятся проверять готовность территориальной системы оповещения. Однако пока неизвестна дата, когда будут включать сирены. В КГГА подчеркнули, что дату проведения проверки сообщат заранее.

Детальный алгоритм действий для населения в случае военного вторжения размещен на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Что будет с неготовыми к использованию укрытиями

Решение о том, как поступить с неготовыми к использованию защитными сооружениями, принимает их балансодержатель.

"Принятие решений по реконструкции, реставрации или капитальному ремонту таких защитных сооружений относится к полномочиям балансодержателей защитных сооружений", – отметили в ГСЧС.

В то же время стоит отметить, что снять укрытие с учета фонда защитных сооружений могут министерства и другие органы власти только по согласованию с ГСЧС. Это предусматривается постановлением Кабмина от 10 марта 2017 года №138. При этом в МВД ранее определили четкие критерии, какие укрытия могут списать из-за их непригодности.

Чтобы подвал открыли, нужно позвонить по указанному на двери номеру телефона / КМДА

Вместо укрытий – бары и кафе

Проконтролировать состояние всех укрытий в Украине сейчас трудно, ведь часть из них перешла "в частные руки". Так, в некоторых подвалах расположены кафе, ночные клубы, салоны красоты и т.п.

В частной собственности находятся 26% защитных сооружений. Больше всего укрытий – 46% – находится в коммунальной собственности, еще почти 28% – в государственной. Такие данные "Главреду" предоставили в ГСЧС Украины.

"Часть защитных сооружений оказалась в частной собственности во время проведения процедур корпоратизации и приватизации имущества бывших государственных предприятий, поскольку до 12 марта 2004 года законодательство не содержало запрета по приватизации таких сооружений", – отметили в ведомстве.

В феврале 2004 года в законодательство были внесены изменения, согласно которым в дальнейшем приватизация защитных сооружений была запрещена. Но что делать с теми, которые уже в частной собственности – пока не понятно. При этом по закону собственника нельзя наказать за их ненадлежащее содержание.

В новостройках "забыли" о защитных укрытиях

В крупных и не только городах Украины новые многоэтажки сейчас растут, как на дрожжах. Зато застройщики "забывают" предусматривать в домах защитные сооружения для населения.

По нормам на каждые 400 квадратных метров площади должно быть одно защитное сооружение. По данным ГСЧС, с 2019-го по 2021 год включительно в новостройках по всей Украине должны были быть созданы 1158 защитных сооружений и сооружений двойного назначения.

"Но застройщики, используя несовершенство законодательства, действующего в сфере градостроительной деятельности, избегают лишних, на их взгляд, расходов на создание фонда защитных сооружений. Из-за этого целые жилые массивы построены без защитных или других сооружений, предназначенных для укрытия населения, а количество защитных сооружений, введенных в эксплуатацию, ежегодно исчисляется единицами", – отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что пытаются исправить эту ситуацию – для этого нужно внести изменения в законодательство. В Верховной Раде уже находится подготовленный ко второму чтению законопроект №5608 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам гражданской защиты", который депутаты готовили вместе со специалистами ГСЧС, отмечают в службе.

Почему об укрытиях важно говорить сейчас

Цель нашего материала – не посеять панику. Просто, как говорит известная поговорка, санки нужно готовить летом. Информация о том, где расположены защитные укрытия и как их найти, может и не понадобиться в ближайшее время. Однако знать ее на всякий случай необходимо всем – чтобы в случае необходимости не тратить драгоценное время.