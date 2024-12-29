Сбивает с толку водителей: что означает дорожный с 3 транспортными средствами

Соответствующий дорожный знак направлен на снижение количества ДТП с участием двухколесного транспорта.

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Что означает дорожный знак 277.1 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

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Что означает дорожный знак с 3 транспортными средствами

Где устанавливают дорожный символ 277.1

Автомобиль слева, велосипед и мотоцикл справа - сочетание, которое все еще вызывает вопросы у многих водителей. Главред выяснял, что означает дорожный знак 277.1 в Европе.

Как пишет Gazeta.pl, дорожный знак 277.1 - относительно новый символ на немецких дорогах, он появился только в 2020 году.

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Знак 277.1 запрещает обгон двухколесных транспортных средств. Официальное название знака: "Запрет обгона одноколейных транспортных средств многоколейными автомобилями и мотоциклами с коляской".

То есть в тех места, где размещен этот знак, водителям нельзя обгонять велосипедистов или людей, которые движутся на мотоцикле.

Исключение составляют грузовые велосипеды с тремя колесами, которые считаются двухколейными.

Незнание или намеренное игнорирование этого знака может дорого стоить. Например, водитель может получить штраф от 70 евро до 300 евро.

Как известно, этот знак не имеет эквивалента в Украине.

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