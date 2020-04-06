Картинки с наступающим Благовещением 2020 и поздравления своими словами

Благовещение 2020 – изысканные открытки с Благовещением и поздравления

Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 празднуется во вторник, 7 апреля. В этот день все христиане стараются отправить своим друзьям и знакомым красивые открытки с Благовещением или поздравление с Благовещением в смс, в прозе или стихи.

Мы подобрали только лучшие поздравления с Благовещеньем. И наши изысканные и благостные открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы можно скачать бесплатно.

А что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

Еще больше поздравлений с Благовещением – в нашем материале Как правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом.

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Благовещение – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление с Благовещеньем в прозе:

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

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Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы – стихи:

Прилетела весть благая,

Сердце бьется, замирая,

Ведь у девы непорочной

Сын родится — это точно!

Это дар великий божий

На другие не похожий!

Разлетелась радость эта,

Известив на всю планету!

Станет лучше этот мир,

К нам приходит наш кумир!

Исцелит от горя, бед

Нас на много-много лет!

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Поздравление с Благовещеньем своими словами:

Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.

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Поздравление с Благовещением прикольное:

Самое важное пожелание:

Чтоб в жизни вашей было лишь добро,

И в Благовещение мы без притязания,

Желаем только лучшего всего!

Пусть оно будет в каждом добром часе,

Сегодня будет, завтра и всегда!

Чтоб каждый миг был светел и прекрасен,

И длилось это долгие года!

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Короткие смс с Благовещением Пресвятой Богородицы:

Пускай на Благовещенье

Всё будет, как обещано:

Добро, любовь, терпение,

Надежда на спасение!

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Благая весть наградой стала

За то, что верой лишь жила,

Благословенная Мария

У Бога милость обрела.

И в Благовещенье желаю

Тебе с любовью в сердце жить

От будних дней не унывая,

И верой в Бога дорожить!

Открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы и картинки