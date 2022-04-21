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Чистый четверг 2022 – поздравления и душевные открытки к светлому празднику

21 апреля 2022, 01:05

Чистый четверг поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки к празднику - подборке Главреда.

чистый четверг, церковь
С Чистым четвергом - открытки, картинки и поздравления / depositphotos.com

Чистый четверг в Страстной неделе, которая завершает Великий пост, особый день для православных христиан. Именно в этот день Иисус Христос собрал апостолов на тайную вечерю и объявил, что один из них предаст его за 30 сребренников.

В этом году Страстная седмица продлится с 18 по 23 апреля. Чистый четверг приходится на 21 апреля. В это день принято совершать омовение до восхода солнца, выпекать пасхальные куличи, красить яйца и проводить генеральную уборку в доме.

В праздник Чистый четверг поздравления и милые открытки помогут поднять настроение родным и близким людям и зарядить их позитивом.

Чистый четверг – поздравления, открытки и картинки

Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг поздравления открытки

***

В этот светлый день, хочу от всего сердца пожелать светлых мыслей! Пусть Чистый Четверг подарит мир вашему сердцу и наполнит дом благополучием! Пусть очаг всегда блещет чистотой, а глаза сверкают от счастья!

***

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

Чистый четверг поздравления открытки
С Чистым четвергом картинки

***

Поздравляю с чистым четвергом! Как твой дом сияет чистотой, так пусть и душа твоя всегда будет кристальной, а помыслы светлыми. Мира, радости, чудес, добра, здоровья, гармонии, любви и благополучия тебе и твоей замечательной семье!

***

Пусть Чистый четверг вам принесет

Только добро и души очищение!

Пускай вам Господь сегодня пошлет

Свое неземное благословение!

Пускай будут помыслы ваши чисты,

Выбросьте сор и ненужный весь хлам,

Пусть жизнь ваша будет чище воды,

Огромного счастья желаю я вам!

Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг 2022 поздравления

***

В чистый четверг вам хочу пожелать

Добро и мечту чаще в сердце пускать.

Душу очистить, стать в чем-то мудрее,

Может быть лучше, терпимей, честнее.

Доброй надежды, тепла, процветания,

Мира, любви, исполнения желания.

Веры вам в лучшее, блага, покоя,

И пусть от печалей Господь вас укроет.

Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг поздравления картинки

***

В Чистый четверг, от души пожелаю,

Смыть все плохое, проблемы — водой,

Пусть вас удача всегда окружает,

Долго живите, в гармонии с собой!

Мыслей вам добрых, и чистого сердца,

От очищения — легко на душе,

К счастью скорее откроется дверца,

К Пасхе готовиться можно уже!

Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг 2022

***

Чистый четверг пришел к нам в дома,

Значит, заняться уборкой пора.

Пусть будет чистым и дом и душа,

С праздником всех поздравляю вас я.

Веры большой, берегите себя,

Чистой и светлой жизнь будет тогда.

Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг поздравления открытки
Чистый четверг поздравления открытки
С Чистым четвергом картинки

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