Чистый четверг 2022 – поздравления и душевные открытки к светлому празднику

Чистый четверг поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки к празднику - подборке Главреда.
Чистый четверг в Страстной неделе, которая завершает Великий пост, особый день для православных христиан. Именно в этот день Иисус Христос собрал апостолов на тайную вечерю и объявил, что один из них предаст его за 30 сребренников.
В этом году Страстная седмица продлится с 18 по 23 апреля. Чистый четверг приходится на 21 апреля. В это день принято совершать омовение до восхода солнца, выпекать пасхальные куличи, красить яйца и проводить генеральную уборку в доме.
В праздник Чистый четверг поздравления и милые открытки помогут поднять настроение родным и близким людям и зарядить их позитивом.
Чистый четверг – поздравления, открытки и картинки
Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!
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В этот светлый день, хочу от всего сердца пожелать светлых мыслей! Пусть Чистый Четверг подарит мир вашему сердцу и наполнит дом благополучием! Пусть очаг всегда блещет чистотой, а глаза сверкают от счастья!
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Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.
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Поздравляю с чистым четвергом! Как твой дом сияет чистотой, так пусть и душа твоя всегда будет кристальной, а помыслы светлыми. Мира, радости, чудес, добра, здоровья, гармонии, любви и благополучия тебе и твоей замечательной семье!
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Пусть Чистый четверг вам принесет
Только добро и души очищение!
Пускай вам Господь сегодня пошлет
Свое неземное благословение!
Пускай будут помыслы ваши чисты,
Выбросьте сор и ненужный весь хлам,
Пусть жизнь ваша будет чище воды,
Огромного счастья желаю я вам!
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В чистый четверг вам хочу пожелать
Добро и мечту чаще в сердце пускать.
Душу очистить, стать в чем-то мудрее,
Может быть лучше, терпимей, честнее.
Доброй надежды, тепла, процветания,
Мира, любви, исполнения желания.
Веры вам в лучшее, блага, покоя,
И пусть от печалей Господь вас укроет.
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В Чистый четверг, от души пожелаю,
Смыть все плохое, проблемы — водой,
Пусть вас удача всегда окружает,
Долго живите, в гармонии с собой!
Мыслей вам добрых, и чистого сердца,
От очищения — легко на душе,
К счастью скорее откроется дверца,
К Пасхе готовиться можно уже!
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Чистый четверг пришел к нам в дома,
Значит, заняться уборкой пора.
Пусть будет чистым и дом и душа,
С праздником всех поздравляю вас я.
Веры большой, берегите себя,
Чистой и светлой жизнь будет тогда.