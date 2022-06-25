День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

Поздравления с Днем Конституции Украины, картинки и открытки - в подборке Главреда.
День Конституции Украины – один из самых главных праздников страны. Ежегодно этот день отмечается 28 июня. В 2022 он приходится на вторник и является государственным праздником.
Дата праздника выбрана не случайно. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла основной свод законов страны – Конституцию Украины. Дебаты в сессионном зале парламента продолжались почти сутки и основной закон были принят в ночь с 27 на 28 июня.
В Конституции прописаны правовые основы, закрепляется территориальная целостность и суверенитет.
День Конституции Украины 2022 – будет ли выходной
День Конституции Украины – государственный праздник, который ежегодно приносил украинцам дополнительный выходной. Однако в условиях военного положения приостановлено действие статьи 73 КЗоТ про распределение праздничных и нерабочих дней. 28 июня, День Конституции 2022 будет рабочим днем, который оплачивается в обычном порядке.
С Днем Конституции – поздравления, открытки и картинки
С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
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Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.
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Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.
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День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
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С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
***
Мир без свободы — так, мирок...
Несётся славный поздравок
В День Конституции сказать,
Что Украине — процветать!
Пусть будет мир и тишина,
Как по ночам, когда луна
Свой грустный округляет лик!
Пусть славным будет и язык,
И песни, что на нём поют!
Пусть никогда нигде не лгут,
Что вырождается народ!
Он только начал свой поход!