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День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

25 июня 2022, 18:36

Поздравления с Днем Конституции Украины, картинки и открытки - в подборке Главреда.

День Конституции Украины
День Конституции Украины 2022 / depositphotos.com/

День Конституции Украины – один из самых главных праздников страны. Ежегодно этот день отмечается 28 июня. В 2022 он приходится на вторник и является государственным праздником.

Дата праздника выбрана не случайно. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла основной свод законов страны – Конституцию Украины. Дебаты в сессионном зале парламента продолжались почти сутки и основной закон были принят в ночь с 27 на 28 июня.

В Конституции прописаны правовые основы, закрепляется территориальная целостность и суверенитет.

День Конституции Украины 2022 – будет ли выходной

День Конституции Украины – государственный праздник, который ежегодно приносил украинцам дополнительный выходной. Однако в условиях военного положения приостановлено действие статьи 73 КЗоТ про распределение праздничных и нерабочих дней. 28 июня, День Конституции 2022 будет рабочим днем, который оплачивается в обычном порядке.

С Днем Конституции – поздравления, открытки и картинки

С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

***

Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.

День Конституции Украины 2022
День Конституции Украины 2022

***

Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

День Конституции Украины 2022
День Конституции 2022

***

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

День Конституции Украины 2022
С Днем Конституции Украины

***

Мир без свободы — так, мирок...

Несётся славный поздравок

В День Конституции сказать,

Что Украине — процветать!

Пусть будет мир и тишина,

Как по ночам, когда луна

Свой грустный округляет лик!

Пусть славным будет и язык,

И песни, что на нём поют!

Пусть никогда нигде не лгут,

Что вырождается народ!

Он только начал свой поход!

День Конституции Украины 2022
Открытки с Днем Конституции
День Конституции Украины 2022
Картинки с Днем Конституции

День Конституции
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