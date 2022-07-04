УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

4 июля 2022, 07:00

Мощные поздравления с Днем Нацполиции Украины в стихах и прозе, картинки и открытки - в подборке Главреда.

День Национальной полиции Украины 2022
День Национальной полиции Украины 2022 / УНИАН

Свой профессиональный праздник работники правоохранительных органов отмечают 4 июля. Именно в этот день в 2015 году новая полиция Украины приняла присягуна Софийской площади в Киеве.

В это непростое для страны время именно работники Национальной полиции являются первым звеном в охране правопорядка. Полицейские обеспечивают безопасность и противодействуют преступности. В этот день они принимают поздравления с Днем Национальной полиции.

День Национальной полиции Украины – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днём Нацполиции Украины и от души желаю силы, мужества, решительности, уверенности и удачи. Закаляй свой удалой характер, грей любовью своё доброе сердце, искореняй преступность в своей стране и каждый раз находи своё счастье в жизни.

***

Поздравляю с Днём полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь своё счастье и верить в свою удачу.

День полиции Украины 2022
День полиции Украины 2022

***

Работа полицейского совсем не проста. Распутать непростой клубок человеческих судеб, поступить по закону и справедливости, восстановив мир и порядок, — такое по силам только настоящим мужчинам! Для вас — наши поздравления в День полиции! Вам, хранители покоя в нашей стране — наши самые теплые пожелания и безграничная благодарность!

День полиции Украины 2022
День полиции Украины картинки

***

Ты очень смел и уважаем,

В работе просто профи ты.

И от нечестных негодяев

Все улицы твои чисты.

Полиция родною стала,

Дружище, для тебя давно.

Я в праздник твой тебе желаю

Больших успехов, как в кино!

День полиции Украины 2022
День Нацполиции Украины открытки

***

Работники полиции – серьёзные ребята,

К своей профессии не относятся предвзято,

В любое время суток на посту,

От преступности оберегают Родину свою.

С праздником тебя, супруг, поздравляю,

Мужества и храбрости от души желаю,

Пускай надежда, вера и любовь тебя не покидают,

Пускай тебя все любят, ценят, уважают.

День полиции Украины 2022
С Днем полиции Украины

***

Так радостно мне снова и опять

Любимого сегодня поздравлять!

Желать ему служебного порядка

Любви своей огромной без остатка!

Сегодня в День полиции любя

Хочу поздравить нежно я тебя!

Хочу желать тебе прекрасно жить

И службой только вечно дорожить!

Я гордая, что мы с тобой вдвоем

Который год семьей уже живем!

Спасибо, что защитник ты для всех,

Пусть ждет тебя огромнейший успех!

День полиции Украины 2022
День полиции Украины поздравления
День полиции Украины 2022
День полиции Украины 4 июля

День полиции
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:22

"Горит ярко, с салютом и фейерверками": в тылу врага на Донбассе взорван склад боеприпасов - СМИ

07:00

День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

06:46

Путин не доверяет своим генералам: захватом Лисичанска руководили сразу два командира - ISWВидео

06:32

Белгородский "хлопок": кто обстреливает ракетами российский город – две версиимнение

03:45

Доллар по 40 грн: украинцам раскрыли сценарий рекордного падения гривныВидео

Реклама
03:40

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

03:10

Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

02:33

Невероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона

02:03

Гороскоп Таро на неделю 4-10 июля: Львам – сложный выбор, Весам – удача, Козерогам – важные сныВидео

01:33

РФ превратится в страну-изгоя: эксперт оценил шансы того, что Россию признают спонсором терроризмаВидео

00:51

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

03 июля, воскресенье
23:44

Зеленский поставил на место Шойгу и отреагировал на выход ВСУ из ЛисичанскаВидео

23:31

Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска, есть раненыеВидео

23:02

Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital TowersВидео

22:54

"Стопроцентные санкции": Зеленский потребовал жестко прижать окружение ПутинаВидео

22:30

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

22:23

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без бояВидео

21:58

"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из ЛисичанскаВидео

21:40

Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантовВидео

21:24

Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под МелитополемВидео

Реклама
21:01

Путина ждет "горячий" прием на саммите G20Видео

20:53

У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФВидео

20:33

Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"Видео

20:30

Войска РФ могут захватить всю Луганскую область – ЗеленскийВидео

20:29

Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мостВидео

20:10

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:06

Армия Украины после тяжелых боев приняла решение выйти из Лисичанска – ГенштабВидео

20:01

Сколько Украина тратит в месяц на ВСУ: названы колоссальные суммыВидео

19:56

Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

19:39

"Карма" и "божий промысел": в ОП потроллили жалобы РФ на "хлопки" в приграничных городахВидео

19:00

Армия Украины контрнаступает на Херсон: войска РФ скопились в центре города и готовятся к оборонеВидео

18:59

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: враг отступил с большими потерями

18:34

Захватили трофей в ходе штурма: бойцы ВСУ отжали у оккупантов новейшую БМПВидео

18:27

Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрпризмнениеВидео

18:23

Роль Беларуси в войне "давно определена": Лукашенко снова заговорил о "братской России"Видео

18:20

Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги

18:03

ВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – АрестовичВидео

18:01

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

17:57

РФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по СлавянскуВидео

17:48

В Украине разрешат выезжать за границу еще нескольким категориям мужчинВидео

Реклама
17:27

"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под ХарьковаВидео

16:59

Пьяные командиры РФ открыли огонь по своим: оккупанты рассказали о беспределеВидео

16:56

Если будет "Минск" или "Мюнхен", Путин снова двинет свои войска на Украину – МИД БританииВидео

16:29

Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный планВидео

16:06

"Жалкое зрелище": певица Волочкова опозорилась, выступая в российской деревне

16:04

Ядерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядернуюмнение

15:58

Шольц анонсировал гарантии безопасности для Украины и назвал главное условиеВидео

15:58

"Украина должна согласиться на условия Путина": в Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоровВидео

15:57

"Наорали и отправили обратно": известную ведущую не пустили обратно в УкраинуВидео

15:45

Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – МинобороныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять