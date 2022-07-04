День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

День Национальной полиции Украины 2022 / УНИАН

Свой профессиональный праздник работники правоохранительных органов отмечают 4 июля. Именно в этот день в 2015 году новая полиция Украины приняла присягуна Софийской площади в Киеве.

В это непростое для страны время именно работники Национальной полиции являются первым звеном в охране правопорядка. Полицейские обеспечивают безопасность и противодействуют преступности. В этот день они принимают поздравления с Днем Национальной полиции.

День Национальной полиции Украины – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днём Нацполиции Украины и от души желаю силы, мужества, решительности, уверенности и удачи. Закаляй свой удалой характер, грей любовью своё доброе сердце, искореняй преступность в своей стране и каждый раз находи своё счастье в жизни.

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Поздравляю с Днём полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь своё счастье и верить в свою удачу.

День полиции Украины 2022

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Работа полицейского совсем не проста. Распутать непростой клубок человеческих судеб, поступить по закону и справедливости, восстановив мир и порядок, — такое по силам только настоящим мужчинам! Для вас — наши поздравления в День полиции! Вам, хранители покоя в нашей стране — наши самые теплые пожелания и безграничная благодарность!

День полиции Украины картинки

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Ты очень смел и уважаем,

В работе просто профи ты.

И от нечестных негодяев

Все улицы твои чисты.

Полиция родною стала,

Дружище, для тебя давно.

Я в праздник твой тебе желаю

Больших успехов, как в кино!

День Нацполиции Украины открытки

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Работники полиции – серьёзные ребята,

К своей профессии не относятся предвзято,

В любое время суток на посту,

От преступности оберегают Родину свою.

С праздником тебя, супруг, поздравляю,

Мужества и храбрости от души желаю,

Пускай надежда, вера и любовь тебя не покидают,

Пускай тебя все любят, ценят, уважают.

С Днем полиции Украины

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Так радостно мне снова и опять

Любимого сегодня поздравлять!

Желать ему служебного порядка

Любви своей огромной без остатка!

Сегодня в День полиции любя

Хочу поздравить нежно я тебя!

Хочу желать тебе прекрасно жить

И службой только вечно дорожить!

Я гордая, что мы с тобой вдвоем

Который год семьей уже живем!

Спасибо, что защитник ты для всех,

Пусть ждет тебя огромнейший успех!

День полиции Украины поздравления