День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

Мощные поздравления с Днем Нацполиции Украины в стихах и прозе, картинки и открытки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники правоохранительных органов отмечают 4 июля. Именно в этот день в 2015 году новая полиция Украины приняла присягуна Софийской площади в Киеве.
В это непростое для страны время именно работники Национальной полиции являются первым звеном в охране правопорядка. Полицейские обеспечивают безопасность и противодействуют преступности. В этот день они принимают поздравления с Днем Национальной полиции.
День Национальной полиции Украины – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Днём Нацполиции Украины и от души желаю силы, мужества, решительности, уверенности и удачи. Закаляй свой удалой характер, грей любовью своё доброе сердце, искореняй преступность в своей стране и каждый раз находи своё счастье в жизни.
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Поздравляю с Днём полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь своё счастье и верить в свою удачу.
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Работа полицейского совсем не проста. Распутать непростой клубок человеческих судеб, поступить по закону и справедливости, восстановив мир и порядок, — такое по силам только настоящим мужчинам! Для вас — наши поздравления в День полиции! Вам, хранители покоя в нашей стране — наши самые теплые пожелания и безграничная благодарность!
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Ты очень смел и уважаем,
В работе просто профи ты.
И от нечестных негодяев
Все улицы твои чисты.
Полиция родною стала,
Дружище, для тебя давно.
Я в праздник твой тебе желаю
Больших успехов, как в кино!
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Работники полиции – серьёзные ребята,
К своей профессии не относятся предвзято,
В любое время суток на посту,
От преступности оберегают Родину свою.
С праздником тебя, супруг, поздравляю,
Мужества и храбрости от души желаю,
Пускай надежда, вера и любовь тебя не покидают,
Пускай тебя все любят, ценят, уважают.
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Так радостно мне снова и опять
Любимого сегодня поздравлять!
Желать ему служебного порядка
Любви своей огромной без остатка!
Сегодня в День полиции любя
Хочу поздравить нежно я тебя!
Хочу желать тебе прекрасно жить
И службой только вечно дорожить!
Я гордая, что мы с тобой вдвоем
Который год семьей уже живем!
Спасибо, что защитник ты для всех,
Пусть ждет тебя огромнейший успех!