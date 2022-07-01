День следователя 2022 – мощные поздравления и открытки к празднику

День следователя 2022 / depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник следователи ежегодно отмечают 1 июля. В этом году дата выпадает на пятницу.

Работа следователя ответственная и трудная. Специалисты своего дела – современные Шерлоки и мисс Марпл – могут быть не только работниками полиции, но также СБУ и НАБУ. Они расследуют как криминальные нарушения, так и коррупционные.

Они расследуют преступления, которые требуют кропотливой аналитической работы и вносят свой вклад в восстановление порядка и справедливости.

Поздравления с Днем следователя в прозе и стихах, картинки и открытки

Поздравляю с Днем следователя и от души желаю всегда идти по верному следу, никогда не сбиваться с пути славы и успеха, в любой ситуации докапываться до истины, в любом деле проявлять свои великолепные таланты, блестящую интуицию, отменную смекалку и чистую логику. Желаю удачи в деятельности и крупного везения в жизни.

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Поздравляю с Днём следователя. Желаю лёгких дорог к разгадкам, желаю стопроцентного успеха в любых делах. Желаю всегда оставаться самым ловким, сообразительным, находчивым, отважным и талантливым следователем, а заодно и просто хорошим, счастливым человеком!

День следователя 2022

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Поздравляю с Днём следователя. Желаю всегда следовать по верному курсу, желаю не упускать из виду ни одной мелочи, желаю раскрывать и простые, и сложные дела! Ещё пожелаю сил и настойчивости, здоровья и блестящей интуиции. И пусть тебе всегда удаётся докапываться до истины, добираться до заветной мечты!

День следователя 2022 в Украине

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Поздравляю с праздником всех следователей. Пожелать хочу успехов в работе, чтобы самые сложные дела, как кроссворды легко разгадывались, чтобы преступный мир, ничего не смог утаить от вашего опытного, зоркого и профессионального взгляда. Желаю, чтобы все поставленные задачи, и трудовые сложности всегда были вам по силам и по плечу. Пускай бандиты дрожат, а добропорядочные граждане всегда идут навстречу следствию.

День следователя 2022 картинки

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Пускай успешно следствия ведутся,

Желаю, чтобы ввысь карьера шла!

Без боя пусть злодеи все сдаются,

Пускай все раскрываются дела!

Желаю сил, здоровья и удачи,

Мужества, терпения и добра,

А также становиться все богаче,

И только лишь счастливей, чем вчера!

День следователя 2022 открытки

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Вам Пуаро в подметки не годится,

Мегре — так просто жуткий дилетант,

От зависти сам Шерлок прослезится,

Ведь вы –неподражаемый талант.

С днем следователя! Пусть ум ваш мощный

В едино сводит факты и дела,

И пусть для правды хватит полномочий,

А тюрем — для неправды и для зла!

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Желаю всегда брать преступный след

И раскрывать все преступления легко!

Желаю новых достижений и побед,

Карьера пусть взлетает высоко!

Пускай же будет все всегда в порядке,

Чтоб мир вокруг тебя всегда царил!

Живи счастливо, мирно и в достатке,

Чтоб радость каждый день тебе дарил!