День Военно-морских сил Украины 2022 – поздравления, открытки и картинки мужественным защитникам

День ВМС Украины 2022 / Википедия/Прямий

День ВМС Украины ежегодно отмечается в первое воскресение июля. В 2022 году праздник выпадает на 3 июля.

Война с Россией мобилизировала украинскую армию и воины моря отважно защищают границы страны, не отдавая врагу ни единого метра водной поверхности. В этот день поздравления с Днем ВМС Украины принимают надводные и подводные силы, морская авиация и пехота, береговые ракетные войска и подразделения специальных войск

3 июля также отмечается и День ПВО – воинов, которые держат небо и защищают страну от ракетных ударов по городам и важным стратегическим объектам. Поздравления с Днем зенитных ракетных войск Украины можно найти тут.

Поздравления с днем ВМС Украины, открытки и картинки воинам

Поздравляю с Днём Военно-морских сил Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

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С Днем Военно-морских сил Украины! В такое непростое время вы стоите на страже границ государства, надежно защищая каждый метр украинской территории, и противостоите военной агрессии страны-оккупанта. Головокружительных побед на всех фронтах и счастья под мирным небом!

День ВМС Украины 2022

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Флот Украины силён и отважен,

Боятся его все враги, как огня,

И в день этот яркий особенно важно

Прославить всех тех, кто сегодня в морях!

Пусть вас все шторма стороною обходят,

Лишь мягкие волны к успеху несут,

Плывите всегда за звездой путеводной,

Пусть к счастью она предоставит маршрут!

С Днем Военно-морских сил Украины

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Слава флоту Украины,

Слава смелым морякам!

Наши крейсеры, линкоры

Ходят гордо по морям.

Неустанно и бессменно

Охраняют наш покой,

И вступают, если нужно,

С хитрыми врагами в бой.

На морской парад выходят,

И в их честь дают салют.

С боевыми орденами

Матери их дома ждут!

С Днем Военно-морских сил Украины

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Украинский флот всесилен:

Доблесть, мужество, успех.

В этом, братья, наша сила,

С уст врагов уйдет пусть смех!

Поздравляю моряков всех,

Желаю радостных лишь дней.

Пусть будет больше позитива,

Жизнь и много счастья в ней!

Поздравления с Днем Военно-морских сил Украины

***

Мы поздравляем с торжеством,

Вас, женщины, мужчины.

Несёте службу хорошо,

С днём флота Украины!

Мы ценим ваше мастерство,

Не страшны вам глубины.

Желаем в жизни, чтоб везло,

На службе — дисциплины.

Чтоб уважение росло,

Как горные вершины.