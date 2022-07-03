День Военно-морских сил Украины 2022 – поздравления, открытки и картинки мужественным защитникам

Плздравления с Днем Военно-морских сил Украины, мощные картинки и открытки ддя друзей и близких - в подборке Главреда.
День ВМС Украины ежегодно отмечается в первое воскресение июля. В 2022 году праздник выпадает на 3 июля.
Война с Россией мобилизировала украинскую армию и воины моря отважно защищают границы страны, не отдавая врагу ни единого метра водной поверхности. В этот день поздравления с Днем ВМС Украины принимают надводные и подводные силы, морская авиация и пехота, береговые ракетные войска и подразделения специальных войск
3 июля также отмечается и День ПВО – воинов, которые держат небо и защищают страну от ракетных ударов по городам и важным стратегическим объектам. Поздравления с Днем зенитных ракетных войск Украины можно найти тут.
Поздравления с днем ВМС Украины, открытки и картинки воинам
Поздравляю с Днём Военно-морских сил Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.
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С Днем Военно-морских сил Украины! В такое непростое время вы стоите на страже границ государства, надежно защищая каждый метр украинской территории, и противостоите военной агрессии страны-оккупанта. Головокружительных побед на всех фронтах и счастья под мирным небом!
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Флот Украины силён и отважен,
Боятся его все враги, как огня,
И в день этот яркий особенно важно
Прославить всех тех, кто сегодня в морях!
Пусть вас все шторма стороною обходят,
Лишь мягкие волны к успеху несут,
Плывите всегда за звездой путеводной,
Пусть к счастью она предоставит маршрут!
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Слава флоту Украины,
Слава смелым морякам!
Наши крейсеры, линкоры
Ходят гордо по морям.
Неустанно и бессменно
Охраняют наш покой,
И вступают, если нужно,
С хитрыми врагами в бой.
На морской парад выходят,
И в их честь дают салют.
С боевыми орденами
Матери их дома ждут!
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Украинский флот всесилен:
Доблесть, мужество, успех.
В этом, братья, наша сила,
С уст врагов уйдет пусть смех!
Поздравляю моряков всех,
Желаю радостных лишь дней.
Пусть будет больше позитива,
Жизнь и много счастья в ней!
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Мы поздравляем с торжеством,
Вас, женщины, мужчины.
Несёте службу хорошо,
С днём флота Украины!
Мы ценим ваше мастерство,
Не страшны вам глубины.
Желаем в жизни, чтоб везло,
На службе — дисциплины.
Чтоб уважение росло,
Как горные вершины.