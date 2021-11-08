День ангела Дмитрия - прикольные картинки и сердечные поздравления

С днем ангела Дмитрия - поздравления и картинки - подбирайте на Главреде.
В День ангела Дмитрия, или как его называют по-народному Дмитриев день, православная церковь почитает святого Дмитрия Солунского. В 2021 году он выпадает на 8 ноября.
О том, какие религиознее праздники ждут украинцев в последнем месяце осени и когда начинается Рождественский пост 2021, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.
Дмитриев день: традиции
В народе этот день также называли Большие Осенины, так как он считался рубежом зимы. В выходные, перед Дмитриевым днем проходит поминание усопших родственников – Дмитриевская родительская суббота.
Для наших предков этот день становился концом брачного осеннего сезона. К нему старались сыграть свадьбы и успеть посвататься. После дня Дмитрия начиналась подготовка к Рождественскому посту.
Дмитриев день 2021: что нельзя делать
В день Дмитрия нельзя заниматься тяжелой физической работой. В этот день было принято вспоминать усопших родственников. И не только заказать службу в церкви, но и оставить на ночь воду и чистое полотенце, чтобы душа умершего могла умыться. Прихода душ ожидали с наступлением темноты и тогда подавали обед, отсыпая по ложке из каждого блюда в отдельную посуду и оставляя ее перед иконой.
Дмитрию Солунскому молятся об исцелении недугов и обретении мужества перед лицом нелегких испытаний. Также святому возносят молитвы об облегчении воинской службы, он считается покровителем воинов.
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День ангела Дмитрия: поздравления, картинки, открытки
Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!
***
Поздравляю с Днем ангела, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.
***
Дима, я желаю, чтобы ты всегда шагал по жизни бодро и уверенно, достигая всех поставленных целей! Пускай твой карьерный путь будет блестящим, друзья — верными, а здоровье — крепким! Желаю, чтобы в твоем доме всегда господствовали счастье, любовь, мир и уют! Будь оптимистом и всегда верь в лучшее!
***
Дмитрий, поздравляю!
Желаю успеха, творческих сил.
Вершины новые покоряй,
Уверенным будь и красивым.
Везения, удачи, любви,
Поклонниц прелестных и счастья,
Роскошно живи и люби,
Пускай обходят напасти!
***
Дмитрий, парень идеальный,
Будь спокоен и силен,
Не смотри на мир печально,
Будь отчаянно влюблен.
Пусть проходит время ярко,
Энергично, глубоко,
Принимай судьбы подарки,
Весело живи, легко.
***
Ты получи от жизни, Дима,
Все, что тебе необходимо,
Пусть сбудутся в твой день рожденья
Желанья все в одно мгновенье!
Живи, как в масле сыр, купайся
И каждым часом наслаждайся,
Пусть восхищенно отовсюду
Звучит: "Ты, Дима, просто чудо!"