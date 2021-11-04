Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

День Казанской иконы Божией Матери / ua.depositphotos.com/

Православная церковь почитает чудотворную икону Казанской Божией Матери дважды в год. Казанская летняя ежегодно выпадает на 21 июля. Осенью образ Богоматери чтят 4 ноября.

О других религиозных праздниках последнего месяца осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Явление образа Божьей Матери произошло в городе Казани , после сильного пожара. Богородица пришла к девятилетней Матроне и указала место, где лежит икона. Ее действительно нашли среди пепла – образ дивной красоты, который явил свои чудотворные силы, особенно в исцелении больных от слепоты.

Иконе Казанской Богоматери молятся об избавлении от тяжелых недугов, в тяжелых жизненных ситуациях и скором замужестве. В народе этот день называли "Бабья заступница". Согласно поверьям, если в этот день сыграть свадьбу, то жизнь молодоженов будет легкой и счастливой.

День Казанской иконы Божией Матери: поздравления, картинки и открытки

С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

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Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери! Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.

День Казанской иконы Божьей Матери поздравления

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Бог даровал миру Великую Защитницу, С праздником Казанской иконы Божией Матери! Пусть Царица Небесная защищает от бед и напастей, утоляет печали, непостижимым целебным образом подымает со смертного ложа болящих страдальцев. Принимайте с благодарность душевный покой от Матери Царя Христа. Мир вам.

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В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

С Днем иконы Божьей матери картинки

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Пусть Казанская икона

Божией Матери стоит,

Дом от бед, врагов и хворей

Навсегда она хранит.

Пусть заступница большая

Души наши исцелит.

Образ чти ее прекрасный,

Он тебя благословит.

Открытки с праздником Казанской иконы Божией Матери

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Казанская икона пусть приносит

Добро, удачу, радости в судьбе!

Пусть каждый, кто о чуде ее просит,

Вдруг чудо испытает на себе!

Пускай икона всех от бед хранит,

И дарит всем волшебное спасение,

Икона невозможное творит,

И нету чудесам тем объяснения!

Казанская осенняя 2021

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Пусть Казанская икона Божьей Матери

Нас сохранит от бед и от невзгод,

Истинная вера во спасение

В сердцах и душах наших пусть живет.

Пусть Матерь Божья силою святою

Нам исцеление даст и силы жить,

Желаю вам терпения и смирения,

Желаю в сердце веру вам хранить.

4 ноября День Казанской иконы Божией Матери картинки

Казанская осенняя открытки