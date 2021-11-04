Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

День Казанской Божией Матери - поздравления в прозе и стихах - подборка Главреда.
Православная церковь почитает чудотворную икону Казанской Божией Матери дважды в год. Казанская летняя ежегодно выпадает на 21 июля. Осенью образ Богоматери чтят 4 ноября.
О других религиозных праздниках последнего месяца осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.
Явление образа Божьей Матери произошло в городе Казани , после сильного пожара. Богородица пришла к девятилетней Матроне и указала место, где лежит икона. Ее действительно нашли среди пепла – образ дивной красоты, который явил свои чудотворные силы, особенно в исцелении больных от слепоты.
Иконе Казанской Богоматери молятся об избавлении от тяжелых недугов, в тяжелых жизненных ситуациях и скором замужестве. В народе этот день называли "Бабья заступница". Согласно поверьям, если в этот день сыграть свадьбу, то жизнь молодоженов будет легкой и счастливой.
День Казанской иконы Божией Матери: поздравления, картинки и открытки
С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!
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Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери! Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.
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Бог даровал миру Великую Защитницу, С праздником Казанской иконы Божией Матери! Пусть Царица Небесная защищает от бед и напастей, утоляет печали, непостижимым целебным образом подымает со смертного ложа болящих страдальцев. Принимайте с благодарность душевный покой от Матери Царя Христа. Мир вам.
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В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.
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Пусть Казанская икона
Божией Матери стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.
Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.
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Казанская икона пусть приносит
Добро, удачу, радости в судьбе!
Пусть каждый, кто о чуде ее просит,
Вдруг чудо испытает на себе!
Пускай икона всех от бед хранит,
И дарит всем волшебное спасение,
Икона невозможное творит,
И нету чудесам тем объяснения!
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Пусть Казанская икона Божьей Матери
Нас сохранит от бед и от невзгод,
Истинная вера во спасение
В сердцах и душах наших пусть живет.
Пусть Матерь Божья силою святою
Нам исцеление даст и силы жить,
Желаю вам терпения и смирения,
Желаю в сердце веру вам хранить.