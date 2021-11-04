УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

4 ноября 2021, 04:11

День Казанской Божией Матери - поздравления в прозе и стихах - подборка Главреда.

Казанская осенняя
День Казанской иконы Божией Матери / ua.depositphotos.com/

Православная церковь почитает чудотворную икону Казанской Божией Матери дважды в год. Казанская летняя ежегодно выпадает на 21 июля. Осенью образ Богоматери чтят 4 ноября.

О других религиозных праздниках последнего месяца осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Явление образа Божьей Матери произошло в городе Казани , после сильного пожара. Богородица пришла к девятилетней Матроне и указала место, где лежит икона. Ее действительно нашли среди пепла – образ дивной красоты, который явил свои чудотворные силы, особенно в исцелении больных от слепоты.

Иконе Казанской Богоматери молятся об избавлении от тяжелых недугов, в тяжелых жизненных ситуациях и скором замужестве. В народе этот день называли "Бабья заступница". Согласно поверьям, если в этот день сыграть свадьбу, то жизнь молодоженов будет легкой и счастливой.

День Казанской иконы Божией Матери: поздравления, картинки и открытки

С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Реклама

***

Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери! Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.

День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
День Казанской иконы Божьей Матери поздравления

***

Бог даровал миру Великую Защитницу, С праздником Казанской иконы Божией Матери! Пусть Царица Небесная защищает от бед и напастей, утоляет печали, непостижимым целебным образом подымает со смертного ложа болящих страдальцев. Принимайте с благодарность душевный покой от Матери Царя Христа. Мир вам.

***

В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
С Днем иконы Божьей матери картинки

***

Пусть Казанская икона

Божией Матери стоит,

Дом от бед, врагов и хворей

Навсегда она хранит.

Пусть заступница большая

Души наши исцелит.

Образ чти ее прекрасный,

Он тебя благословит.

День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
Открытки с праздником Казанской иконы Божией Матери

***

Казанская икона пусть приносит

Добро, удачу, радости в судьбе!

Пусть каждый, кто о чуде ее просит,

Вдруг чудо испытает на себе!

Пускай икона всех от бед хранит,

И дарит всем волшебное спасение,

Икона невозможное творит,

И нету чудесам тем объяснения!

День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
Казанская осенняя 2021

***

Пусть Казанская икона Божьей Матери

Нас сохранит от бед и от невзгод,

Истинная вера во спасение

В сердцах и душах наших пусть живет.

Пусть Матерь Божья силою святою

Нам исцеление даст и силы жить,

Желаю вам терпения и смирения,

Желаю в сердце веру вам хранить.

День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
4 ноября День Казанской иконы Божией Матери картинки
День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
Казанская осенняя открытки
День Казанской иконы Божьей Матери, картинки, открытки,поздравления
С Днем иконы Казанской Божией матери 4 ноября

viber
Казанская осенняя
Сейчас вы просматриваете новость «Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонниковНадя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошелькеЧтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Названы 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастьеНазваны 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастье Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работыФинансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду
04:11

Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

03:54

Эксперт объяснил, почему Яроша нужно было назначить советником главнокомандующего ВСУ "по-тихому"

03:34

Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

02:55

Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

02:23

Как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой - простой лайфхак Видео

Реклама
02:10

Роман Цимбалюк. Путин впервые отреагировал на использование Украиной "Байрактара"

01:50

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

01:13

Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

00:21

Ученые нашли суперантитело, которое противостоит всем коронавирусам Видео

00:12

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Материи как не попасть в беду Видео

03 ноября, среда
23:56

На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

23:30

"Доктор Ю": Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача

23:08

Facebook запускает новую функцию: как она будет работать Видео

22:49

Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье Видео

22:34

Коронавирус "добил" молодую львовскую художницу, которая боролась с раком

22:29

Перейдет в сезонную болезнь: пандемия COVID может завершиться в 2022 году Видео

21:56

Шахтер обидно проиграл Реалу в Лиге чемпионов Фото Видео

21:34

В Украине будут отбирать авто за отказ от уплаты штрафов Видео

21:24

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

21:22

Президент Грузии резко высказалась по поводу помилования Саакашвили

Реклама
21:09

Юрий Романенко. Как быстро вакцинировать украинцев

20:55

Путин припугнул врагов России новыми гиперзвуковыми ракетами

20:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноября Видео

20:05

Комаровский пояснил, что делать, если ребенок ходит в садик и часто болеет

20:01

Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь Видео

19:13

В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

19:10

Сертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации Видео

19:08

В Харькове подросток создал фейковую "Дію" и продавал фальшивые документы

19:00

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

18:48

Кабмин назначил и.о. министра защиты окружающей среды

18:45

Аркадий Бабченко. Умереть от ковида в пандемию - право каждого

18:21

"Осенне-зимний период будет сложным": Шмыгаль напугал украинцев дефицитом энергоресурсов Видео

18:20

Почему Зеленский затеял переполох в Кабмине мнение

17:36

Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

17:33

В Казахстане под эгидой борьбы с курением уничтожено выращивание табака

16:57

На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами Видео

16:57

Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

16:37

"Врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам": в Польше скончалась беременная Видео

16:33

Казанская осенняя 2021: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

16:31

"Одни алкаши и нищеброды": мисс Ровенщины оскандалилась высказыванием о жителях родного города Видео

Реклама
16:23

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине Видео

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять