Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября

Поздравления с первым днем осени 2021 в прозе своими словами, душевные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред на праздник 1 сентября.
1 сентября звучат не только поздравления с Днем знаний 2021. Это еще и первый день золотой осени, когда нужно дарить добрые пожелания – чтобы эта осень выдалась такой же прекрасной, как и сегодняшнее доброе утро.
Ворохом ярких листьев летят друзьям и знакомым красивые открытки с первым днем осени в этот день. Для родных подбираются поздравления с первым днем осени 2021 своими словами, для друзей – прикольные стихи про осень, а для коллег – короткое смс-поздравление с первым днем этой осени.
И не стоит расстраиваться, что лето прошло – ведь впереди еще замечательные праздники в сентябре 2021.
Поздравления с первым днем осени и анимационные открытки
С Первым днём осени. Пусть это время года сочинит для тебя сказку. Пусть этот день нарисует тебе прекрасную картину в ярких и сочных красках вдохновения, мечтания и радости. Желаю счастливой осени без простуд и разочарований.
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На первый день сентябрьский
Тебе я сообщенье
Пошлю на твой смартфон
С банальным поздравленьем!
Пусть осень только радует,
А жизнь лишь только балует!
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Поздравляю с Первым днём осени. Пусть яркими красками заиграет эта прекрасная пора, пусть очарует она не только очи, но и сердце, пусть тёплый, красочный, ласковый сентябрь подарит нежные мечты и светлые, как лучи бабьего лета, надежды. Любви и счастья этой осенью.
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Осень тихой походкой приходит,
Забирая печаль и всю грусть.
Всё плохое из жизни уходит,
И с тобою останутся пусть:
Только радость, любовь и тепло.
Только нежность и счастье родных.
Только смех и удача, добро...
С наступленьем осенней поры!
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Поздравляю вас с первым днем осени! Желаю, чтобы она стала драгоценной! Пусть осень одарит вас золотом и рубинами листопадов, серебром первых заморозков на малахитовой траве и россыпями бриллиантовых капель дождя! Пусть сбудутся этой прекрасной, волшебной порой все самые заветные мечтания и желания!
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Мы Вас поздравляем
С первым днем осенним
Искренне желаем
Ярких впечатлений!
С первым днем осени!
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Поздравляю тебя с первым днем осени! Желаю тебе, чтобы она запомнилась тебе всеми чудесными запахами и красками!