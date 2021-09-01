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Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября

1 сентября 2021, 05:30

Поздравления с первым днем осени 2021 в прозе своими словами, душевные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред на праздник 1 сентября.

С первым днем осени 2021 картинки и поздравления на праздник 1 сентября
С первым днем осени 2021 - картинки и поздравления на праздник 1 сентября / 1zoom.ru

1 сентября звучат не только поздравления с Днем знаний 2021. Это еще и первый день золотой осени, когда нужно дарить добрые пожелания – чтобы эта осень выдалась такой же прекрасной, как и сегодняшнее доброе утро.

Ворохом ярких листьев летят друзьям и знакомым красивые открытки с первым днем осени в этот день. Для родных подбираются поздравления с первым днем осени 2021 своими словами, для друзей – прикольные стихи про осень, а для коллег – короткое смс-поздравление с первым днем этой осени.

И не стоит расстраиваться, что лето прошло – ведь впереди еще замечательные праздники в сентябре 2021.

Поздравления с первым днем осени и анимационные открытки

С Первым днём осени. Пусть это время года сочинит для тебя сказку. Пусть этот день нарисует тебе прекрасную картину в ярких и сочных красках вдохновения, мечтания и радости. Желаю счастливой осени без простуд и разочарований.

анимационные открытки первый день осени

***

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На первый день сентябрьский

Тебе я сообщенье

Пошлю на твой смартфон

С банальным поздравленьем!

Пусть осень только радует,

А жизнь лишь только балует!

***

Поздравляю с Первым днём осени. Пусть яркими красками заиграет эта прекрасная пора, пусть очарует она не только очи, но и сердце, пусть тёплый, красочный, ласковый сентябрь подарит нежные мечты и светлые, как лучи бабьего лета, надежды. Любви и счастья этой осенью.

***

Осень тихой походкой приходит,

Забирая печаль и всю грусть.

Всё плохое из жизни уходит,

И с тобою останутся пусть:

Только радость, любовь и тепло.

Только нежность и счастье родных.

Только смех и удача, добро...

С наступленьем осенней поры!

гифки с первым днем осени на украинском

***

Поздравляю вас с первым днем осени! Желаю, чтобы она стала драгоценной! Пусть осень одарит вас золотом и рубинами листопадов, серебром первых заморозков на малахитовой траве и россыпями бриллиантовых капель дождя! Пусть сбудутся этой прекрасной, волшебной порой все самые заветные мечтания и желания!

***

Мы Вас поздравляем

С первым днем осенним

Искренне желаем

Ярких впечатлений!

С первым днем осени!

***

Поздравляю тебя с первым днем осени! Желаю тебе, чтобы она запомнилась тебе всеми чудесными запахами и красками!

С первым днем осени 2021: картинки и открытки

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