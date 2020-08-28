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Прикольные поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах, смс, открытки

28 августа 2020, 04:56

Официальные и прикольные поздравления с Днем шахтера – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки с Днем шахтера и гифки – в материале Главреда.

День шахтера - поздравления с Днем шахтера - открытки, проза, стихи
День шахтера - поздравления с Днем шахтера - открытки, проза, стихи

С Днем шахтера открытки и поздравления дарятся очень мужественным, сильным физически и духом людям. Это крайне уважаемый праздник в Украине.

Каждый год дата, когда День шахтера отмечается, меняется: это последнее воскресенье в августе. Так, День шахтера 2020 страна отмечает 30 августа. К слову, День шахтера в "ДНР" совпадает с днем "столицы" Донецка.

Во всех города Украины, где поблизости есть шахты, шахтерский праздник всегда отмечается особо шумно – с концертами и гуляниями до позднего вечера.

Официальные и прикольные поздравления с Днем шахтера – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки с Днем шахтера и гифки – собрал Главред в сегодняшнем материале.

Поздравления с Днем шахтера короткие в прозе, в стихах и смс

Прикольные поздравления с Днем шахтера в прозе:

Ты каждый день рискуешь своей жизнью. Ты выбрал тяжелую и опасную работу. Но делаешь ее "на отлично". Ты полжизни проводишь в темноте под землей, но сам ты очень светлый человек. Так пусть же всегда свет любви твоих близких освещает тебе путь, пусть здоровье и сила будут с тобой до глубокой старости, а везение и удача всегда шагают рядом.

День шахтера - с Днем шахтера анимированные картинки, анимации, gif открытки красивые

***

Поздравление с Днем шахтера официальное:

Уважаемые шахтёры и горняки! Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Профессия шахтера для нашего города неоценима. Мы признательны всем вам – представителям разных профессий, основных и вспомогательных, но работающих на общий результат - добычу угля –за ваш по-настоящему тяжелый труд. Уверены, благодаря высокому профессионализму, выдержке и упорству шахтерские коллективы по-прежнему будут вносить достойный вклад в развитие экономики нашего города.

Особые слова благодарности в этот день – ветеранам труда, пенсионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш город. Низкий вам поклон!

Пусть ваша жизнь будет радостной и счастливой! Пусть вас и ваших близких сопровождают счастье, здоровье и удача!

***

Поздравление бывшему шахтеру:

Поздравляем с днем шахтера тех, кто ни один год своей жизни посвятил этому тяжелому труду и выйдя на пенсию остался сердцем и душой с шахтами. Желаем вам крепкого здоровья, много сил, исполнения желаний, семейного благополучия и душевного удовлетворения. Ваша работа — бесценна! Вы — пример для подражания не одного поколения. Спасибо вам за вашу работу, знания и переданный опыт. Добра вам и много всевозможных благ!

День шахтера - с Днем шахтера анимированные картинки, анимации, gif открытки красивые

***

С днем шахтера, дорогие,

Старички мои родные,

Много сделали вы, слава,

Вам кричу я стоя "Браво!".

Вам здоровья только крепче,

Все дела идут пусть легче,

Мира доброго, в семье — уют,

С днем шахтера. Вас благодарю!

***

Поздравления с Днем шахтера короткие:

Вы недр земных — цари и короли,

Вы — нашей экономики опора.

Желаю силы, счастья и любви

Всем вам, кто отмечает День шахтера.

***

Что пожелать шахтеру?

Конечно, много сил,

Удачи и простора,

Чтоб друг не поводил,

Чтобы жена любила

И каждый день ждала,

Чтобы семью хранила

И счастье берегла!

***

Всех шахтеров поздравляю!

Только счастья вам желаю!

Дней в работе безопасных,

Замечательных, прекрасных,

И удачи, и везения,

Лучших благ и настроения!

День шахтера - с Днем шахтера анимированные картинки, анимации, gif открытки красивые

***

Поздравляем с днем шахтера!

Пожелаем долгих лет,

Исполнения желаний,

Планов новых и побед!

***

Темнота — хоть глаз коли

Под поверхностью земли,

Но, надев фонарь и каску,

Вглубь шахтер идет с опаской.

Пожелаю будней легких,

Силы, мужества, сноровки,

Безопасного труда

И везения всегда!

***

Пускай сегодня и всегда шахтерам светит яркое солнце благополучия, удачи и любви, а долгие годы жизни будут наполнены благодарностью и нежностью родных! С Днем Шахтера! С Днем Героя!

***

С Днем шахтера поздравляю

Я тебя сегодня, друг!

И терпения желаю

За нелегкий этот труд!

Будет легкой пусть работа,

Безопасна и проста!

Чтоб здоровым, невредимым

Возвращался ты всегда!

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