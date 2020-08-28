Прикольные поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах, смс, открытки

Официальные и прикольные поздравления с Днем шахтера – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки с Днем шахтера и гифки – в материале Главреда.
С Днем шахтера открытки и поздравления дарятся очень мужественным, сильным физически и духом людям. Это крайне уважаемый праздник в Украине.
Каждый год дата, когда День шахтера отмечается, меняется: это последнее воскресенье в августе. Так, День шахтера 2020 страна отмечает 30 августа. К слову, День шахтера в "ДНР" совпадает с днем "столицы" Донецка.
Во всех города Украины, где поблизости есть шахты, шахтерский праздник всегда отмечается особо шумно – с концертами и гуляниями до позднего вечера.
Официальные и прикольные поздравления с Днем шахтера – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки с Днем шахтера и гифки – собрал Главред в сегодняшнем материале.
Поздравления с Днем шахтера короткие в прозе, в стихах и смс
Прикольные поздравления с Днем шахтера в прозе:
Ты каждый день рискуешь своей жизнью. Ты выбрал тяжелую и опасную работу. Но делаешь ее "на отлично". Ты полжизни проводишь в темноте под землей, но сам ты очень светлый человек. Так пусть же всегда свет любви твоих близких освещает тебе путь, пусть здоровье и сила будут с тобой до глубокой старости, а везение и удача всегда шагают рядом.
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Поздравление с Днем шахтера официальное:
Уважаемые шахтёры и горняки! Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия шахтера для нашего города неоценима. Мы признательны всем вам – представителям разных профессий, основных и вспомогательных, но работающих на общий результат - добычу угля –за ваш по-настоящему тяжелый труд. Уверены, благодаря высокому профессионализму, выдержке и упорству шахтерские коллективы по-прежнему будут вносить достойный вклад в развитие экономики нашего города.
Особые слова благодарности в этот день – ветеранам труда, пенсионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш город. Низкий вам поклон!
Пусть ваша жизнь будет радостной и счастливой! Пусть вас и ваших близких сопровождают счастье, здоровье и удача!
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Поздравление бывшему шахтеру:
Поздравляем с днем шахтера тех, кто ни один год своей жизни посвятил этому тяжелому труду и выйдя на пенсию остался сердцем и душой с шахтами. Желаем вам крепкого здоровья, много сил, исполнения желаний, семейного благополучия и душевного удовлетворения. Ваша работа — бесценна! Вы — пример для подражания не одного поколения. Спасибо вам за вашу работу, знания и переданный опыт. Добра вам и много всевозможных благ!
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С днем шахтера, дорогие,
Старички мои родные,
Много сделали вы, слава,
Вам кричу я стоя "Браво!".
Вам здоровья только крепче,
Все дела идут пусть легче,
Мира доброго, в семье — уют,
С днем шахтера. Вас благодарю!
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Поздравления с Днем шахтера короткие:
Вы недр земных — цари и короли,
Вы — нашей экономики опора.
Желаю силы, счастья и любви
Всем вам, кто отмечает День шахтера.
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Что пожелать шахтеру?
Конечно, много сил,
Удачи и простора,
Чтоб друг не поводил,
Чтобы жена любила
И каждый день ждала,
Чтобы семью хранила
И счастье берегла!
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Всех шахтеров поздравляю!
Только счастья вам желаю!
Дней в работе безопасных,
Замечательных, прекрасных,
И удачи, и везения,
Лучших благ и настроения!
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Поздравляем с днем шахтера!
Пожелаем долгих лет,
Исполнения желаний,
Планов новых и побед!
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Темнота — хоть глаз коли
Под поверхностью земли,
Но, надев фонарь и каску,
Вглубь шахтер идет с опаской.
Пожелаю будней легких,
Силы, мужества, сноровки,
Безопасного труда
И везения всегда!
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Пускай сегодня и всегда шахтерам светит яркое солнце благополучия, удачи и любви, а долгие годы жизни будут наполнены благодарностью и нежностью родных! С Днем Шахтера! С Днем Героя!
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С Днем шахтера поздравляю
Я тебя сегодня, друг!
И терпения желаю
За нелегкий этот труд!
Будет легкой пусть работа,
Безопасна и проста!
Чтоб здоровым, невредимым
Возвращался ты всегда!