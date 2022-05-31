С Днем ангела, Юлия – сердечные поздравления и красивые картинки имениннице

День ангела Юлии по церковному календарю/ depositphotos.com/

День ангела Юлия по церковному календарю отмечает 7 раз в году: 3 января, 15 января, 17 марта, 31 мая, 29 июля, 31 августа, 14 ноября. 31 мая чтят память мученицы Иулии Коринфской.

О том, кого можно поздравить именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

Имя Юлия имеет римское происхождение, что может указывать на родовое имя "из рода Юлиев". Латинская версия имени означает "кудрявая" или "пушистая". С самого детства Юленьки обладают позитивной энергетикой и обаянием. Они добродушны и общительны, всеобщее признание очень важно для них. Юлии никогда не сидят на месте, и постоянно самосовершенствуются, что и помогает им достигать успехов.

С днем ангела Юлии – картинки, поздравления и открытки

Поздравляю от всей души, Юлия! Желаю тебе всегда сиять от радости и счастья, получать удовольствие от каких-либо новых событий в твоей жизни, побольше улыбаться и всегда верить в себя и свои силы!

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Дорогая моя Юленька, ты знаешь, как я тебя люблю! И пожелать тебе хочу только самого-самого. Быть такой же жизнерадостной, красивой и лучшей во всех начинаниях. Любви тебе, и конечно же, здоровья. Огромных букетов, ласкового солнышка и тёплого моря. Новые открытия были только приятными, и новые знакомства были только удивительными. Пусть в твоём доме царит гармония и уют. Все твои желания обязательно сбывались. Семья, чтобы была крепкой и любящей. Дети радовали своими достижениями и победами. И не знать тебе печалей и невзгод. Всего самого лучшего, счастливого и потрясающего!

День ангела Юлии картинки

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Юлия, желаю тебе успехов горы, чтобы каждый день приносил победы, и покорялись тебе новые вершины. Пусть твои таланты приносят огромные плоды, развиваясь ежедневно. Желаю непоколебимого счастья, безмерной любви и всегда отличного настроения. С праздником!

***

Дорогая наша Юля,

Ты же просто красотуля —

Ярка, статна и чудесна,

Словно солнышко, прелестна.

Будь же, Юленька, счастливой,

Нежной, озорной, любимой,

Никогда не унывай,

Будь удачливой, мечтай!

Чтобы жизнь была в достатке,

Дом − в уюте и порядке,

А в душе жила весна,

И здоровьем будь полна!

День ангела Юлии по церковному календарю

***

Юлечка, такой же оставайся:

Красивой, доброй, нежной, заводной!

Своей чудесной жизнью наслаждайся,

Имей всегда лишь радостный настрой!

Желаю, чтобы ты вперед шагала

К мечтам своим заветным день за днем,

Всех целей, несомненно, достигала,

А деньги пусть текут к тебе ручьем!

Открытка с днем Юлии

***

Юля, Юленька, Юляша,

Ярче солнца, злата краше.

Будь божественно красива

И желанна, и любима!

Никогда не унывай,

Развлекайся, отдыхай.

Жизнь одна, живи по полной

И собою будь довольна!

С днем ангела, Юлия

День ангела Юлии картинки