С Днем ангела, Юлия – сердечные поздравления и красивые картинки имениннице

С днем ангела Юлии поздравления в прозе и стихах, милые открытки и картинки - в подборке Главреда.
День ангела Юлия по церковному календарю отмечает 7 раз в году: 3 января, 15 января, 17 марта, 31 мая, 29 июля, 31 августа, 14 ноября. 31 мая чтят память мученицы Иулии Коринфской.
О том, кого можно поздравить именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
Имя Юлия имеет римское происхождение, что может указывать на родовое имя "из рода Юлиев". Латинская версия имени означает "кудрявая" или "пушистая". С самого детства Юленьки обладают позитивной энергетикой и обаянием. Они добродушны и общительны, всеобщее признание очень важно для них. Юлии никогда не сидят на месте, и постоянно самосовершенствуются, что и помогает им достигать успехов.
С днем ангела Юлии – картинки, поздравления и открытки
Поздравляю от всей души, Юлия! Желаю тебе всегда сиять от радости и счастья, получать удовольствие от каких-либо новых событий в твоей жизни, побольше улыбаться и всегда верить в себя и свои силы!
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Дорогая моя Юленька, ты знаешь, как я тебя люблю! И пожелать тебе хочу только самого-самого. Быть такой же жизнерадостной, красивой и лучшей во всех начинаниях. Любви тебе, и конечно же, здоровья. Огромных букетов, ласкового солнышка и тёплого моря. Новые открытия были только приятными, и новые знакомства были только удивительными. Пусть в твоём доме царит гармония и уют. Все твои желания обязательно сбывались. Семья, чтобы была крепкой и любящей. Дети радовали своими достижениями и победами. И не знать тебе печалей и невзгод. Всего самого лучшего, счастливого и потрясающего!
***
Юлия, желаю тебе успехов горы, чтобы каждый день приносил победы, и покорялись тебе новые вершины. Пусть твои таланты приносят огромные плоды, развиваясь ежедневно. Желаю непоколебимого счастья, безмерной любви и всегда отличного настроения. С праздником!
***
Дорогая наша Юля,
Ты же просто красотуля —
Ярка, статна и чудесна,
Словно солнышко, прелестна.
Будь же, Юленька, счастливой,
Нежной, озорной, любимой,
Никогда не унывай,
Будь удачливой, мечтай!
Чтобы жизнь была в достатке,
Дом − в уюте и порядке,
А в душе жила весна,
И здоровьем будь полна!
***
Юлечка, такой же оставайся:
Красивой, доброй, нежной, заводной!
Своей чудесной жизнью наслаждайся,
Имей всегда лишь радостный настрой!
Желаю, чтобы ты вперед шагала
К мечтам своим заветным день за днем,
Всех целей, несомненно, достигала,
А деньги пусть текут к тебе ручьем!
***
Юля, Юленька, Юляша,
Ярче солнца, злата краше.
Будь божественно красива
И желанна, и любима!
Никогда не унывай,
Развлекайся, отдыхай.
Жизнь одна, живи по полной
И собою будь довольна!