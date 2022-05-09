С Днем победы красивые поздравления и душевные картинки

С Днем победы - поздравдления, картинки, открытки / depositphotos.com/

В День победы 9 мая миллионы людей по всему миру почитают память отдавших жизни в борьбе с фашизмом, чтобы новые поколения не знали ужасов войны, живя под мирным небом.

8 мая был подписан акт капитуляции фашистской Германии в 23:01 по европейскому времени. Однако для властей СССР это был промежуточный договор. Капитуляция вступила в силу 9 мая 1945 года. В странах постсоветского пространства, по сложившейся традиции, память погибших чтят именно в этот день.

С Днем победы – поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

***

Поздравляю с Днём Победы. Желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. Желаю мира во всём мире и огромного человеческого счастья! И пусть наша славная Победа будет постоянным стимулом для достойной жизни!

З Днем перемоги

***

С Днем Победы! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой! Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем! Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире! Да здравствуют мир, дружба и любовь!

***

Доблесть и отвага, верность и честь — все эти качества когда-то проявили нынешние ветераны и уже почившие воины, чтобы защитить свою Родину. Все эти качества я желаю вам: людям, помнящим и чтущим праздник Великой Победы. Пусть любовь к Отчизне никогда вас не покинет и будет хранить теплоту в вашей душе. С Днём Победы!

День победы 2022

***

С Днем Победы!

Поклон ветеранам,

Что сумели нам мир подарить,

Мы гордимся их подвигом славным,

Их всю жизнь будем помнить и чтить.

И зажгутся огни обелисков,

Расцветут маки в дальних краях,

Словно в память о славных солдатах,

Что погибли в кровавых боях...

День победы картинки

***

С Победой! Этот день великий

Мы не забудем никогда.

За наш покой и счастье люди

Отдали жизни навсегда.

Желаю жить и дальше в мире,

Чтоб не тревожила война,

Чтоб беды дом ваш обходили,

Чтоб на душе была весна.

Поздравления с Днем победы

***

В день Победы пожелаю,

Чтобы не было войны,

Чтобы не было печали,

Слезы больше не нужны,

Этот день такой прекрасный,

Нам свободу подарил,

Чтобы вновь никто на свете

Боль войны не ощутил!

Красивые открытки с Днем победы

***

День Победы — важная дата,

Ведь всю жизнь мы помнить должны,

Что победу наши солдаты

Одержали для целой страны!

Хорошо, что есть мирное небо,

И видна синева в небесах,

Что хватает воды нам и хлеба,

И сияет счастье в глазах!

9 мая картинки