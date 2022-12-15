С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозе

Главред собрал самые яркие поздравления для служителей Фемиды в стихах, прозе и ярких картинках.

День суда 2022 - яркие поздравления с Днем суда на 15 декабря / ua.depositphotos.com

Ежегодно 15 декабря в Украине отмечают День работников суда. В этот день поздравления получают все, кто защищает права и свободы граждан Украины. А потому, если среди ваших знакомых есть судьи, адвокаты, прокуроры и другие специалисты, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником. Главред собрал самые яркие поздравления для служителей Фемиды в стихах, прозе и ярких картинках.

Поздравления с Днем работников суда в прозе

Поздравляю с Днем работников суда Украины! От всей души желаю стойкой выдержки, большой удачи, блестящих успехов и бравых сил. Пусть здоровье никогда не подводит, а в душе всегда царит боевой настрой. Репутация пусть будет на высоте, а правосудие всегда торжествует и правит страной.

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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! Желаю не знать промахов в деятельности и достигать невероятных успехов в таком нелегком деле. Пусть работа будет легкой и любимой, а зарплата высокой и желанной. Процветания, мудрости, беспристрастности вам, а также любви, достатка и счастья в жизни.

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Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!

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Поздравляю с Днем работников суда Украины! Пусть каждое дело завершается честным приговором, а каждый день и каждый миг знаменуется невероятным успехом. Желаю, чтобы человеческое уважение и доверие стали достойным ориентиром в вашей работе. Здоровья вам крепкого, процветания, большого счастья, благополучия и семейного тепла.

Поздравления с Днем работников суда: открытки

Поздравления с Днем работников суда в стихах

В суде всегда все не так просто.

Возможно, это лишь слова.

Но вам, в ваш праздник, нужно просто,

Чтоб отдохнула голова.

В это торжественное время яснее

Засияет пусть солнце для вас,

Поэтому счастья, добра, достатка, красоты

И сотню лет – из воды и росы!

***

День работников суда

Мы сегодня отмечаем,

И с открытой душой

Вас сердечно поздравляем!

И желаем вам добра,

Мира и благополучия,

Чтоб телом и душой

Были вы всегда могущественны!

***

Никто не хочет попадать в суды,

Судейские приговоры бывают очень строгие,

Но закон для всех один,

И делать эту работу надо кому-то!

Работников суда сегодня мы поздравляем,

И счастья и здоровья им желаем.

Чтобы кодекс был для всех един,

И суд всегда был справедлив!

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