С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 15 декабря в Украине отмечают День работников суда. В этот день поздравления получают все, кто защищает права и свободы граждан Украины. А потому, если среди ваших знакомых есть судьи, адвокаты, прокуроры и другие специалисты, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником. Главред собрал самые яркие поздравления для служителей Фемиды в стихах, прозе и ярких картинках.
Поздравления с Днем работников суда в прозе
Поздравляю с Днем работников суда Украины! От всей души желаю стойкой выдержки, большой удачи, блестящих успехов и бравых сил. Пусть здоровье никогда не подводит, а в душе всегда царит боевой настрой. Репутация пусть будет на высоте, а правосудие всегда торжествует и правит страной.
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! Желаю не знать промахов в деятельности и достигать невероятных успехов в таком нелегком деле. Пусть работа будет легкой и любимой, а зарплата высокой и желанной. Процветания, мудрости, беспристрастности вам, а также любви, достатка и счастья в жизни.
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Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!
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Поздравляю с Днем работников суда Украины! Пусть каждое дело завершается честным приговором, а каждый день и каждый миг знаменуется невероятным успехом. Желаю, чтобы человеческое уважение и доверие стали достойным ориентиром в вашей работе. Здоровья вам крепкого, процветания, большого счастья, благополучия и семейного тепла.
Поздравления с Днем работников суда: открытки
Поздравления с Днем работников суда в стихах
В суде всегда все не так просто.
Возможно, это лишь слова.
Но вам, в ваш праздник, нужно просто,
Чтоб отдохнула голова.
В это торжественное время яснее
Засияет пусть солнце для вас,
Поэтому счастья, добра, достатка, красоты
И сотню лет – из воды и росы!
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День работников суда
Мы сегодня отмечаем,
И с открытой душой
Вас сердечно поздравляем!
И желаем вам добра,
Мира и благополучия,
Чтоб телом и душой
Были вы всегда могущественны!
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Никто не хочет попадать в суды,
Судейские приговоры бывают очень строгие,
Но закон для всех один,
И делать эту работу надо кому-то!
Работников суда сегодня мы поздравляем,
И счастья и здоровья им желаем.
Чтобы кодекс был для всех един,
И суд всегда был справедлив!
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