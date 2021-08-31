Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

Последний день лета в 2021 году - картинки и гифки на праздник 31 августа / 1zoom.ru

Уже завтра мы будем дарить друг другу поздравления с первым днем осени – но сегодня пока еще звучат поздравления на последний день лета в 2021 году.

Открытки с последним днем лета – анимационные гифки и просто прикольные картинки – а также добрые пожелания не грустить об уходящем лете, а оптимистично ждать нового, собрал Главред.

31 августа – последний день лета, но не последний веселый день в этом году. Впереди еще веселые праздники в сентябре 2021. А пока что успейте поздравить родных и друзей с этим чудным последним летним деньком.

Последний день лета: поздравления

Последний день лета – поздравления своими словами:

Хочу поздравить всех с последним днем лета! В жаркие изнуряющие дни все мы мечтаем об осенней прохладе, но когда наступает осень, нам становится немного грустно. Хочется пожелать всем сохранить в душе летнее, беззаботное настроение, которое поможет нам с легкостью дождаться следующей поры отпусков!

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С последним днем лета – поздравления-стихи:

Вот прошли июнь, июль,

Август сделал ноги,

Оглянуться не успел —

Осень на пороге.

И последний летний день —

Далеко не первый,

Так отпразднуем его,

Что печалить нервы?

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Прощание с летом в прозе:

Сегодня нет никакого праздника. Сегодня просто наступил последний день лета! Пришло время подвести итог жаркой поры, вспомнить самые лучшие и яркие моменты, из которых состоит наша жизнь. Но именно летние впечатления, как правило, оказываются самыми запоминающимися.

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Провожаем лето – стихи:

Сегодня закончилось лето,

И осень в дверь стучится,

Желаю всем вам, люди,

Пусть волшебство случится.

Желаю теплоты в душе,

Сердец горячих, страстных,

Чтоб это лето замечательное

Не пролетело мимо нас напрасно!

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Прикольное поздравление с последним днем лета – проза:

Сегодня последний день лета, а это значит, что завтра уже начнется осень. Все мы очень любим летние деньки: сезон отпусков, моря и солнца. Хочу пожелать, чтоб у всех в душе оставалось тепло ни смотря ни на что. Пусть любовь и страсть к вашим вторым половинкам будет жаркой!

Последний день лета: открытки и картинки