Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

Поздравления на последний день лета 2021 – красивые картинки и душевные стихи и прозу – подобрал Главред на неофициальный праздник 31 августа.
Уже завтра мы будем дарить друг другу поздравления с первым днем осени – но сегодня пока еще звучат поздравления на последний день лета в 2021 году.
Открытки с последним днем лета – анимационные гифки и просто прикольные картинки – а также добрые пожелания не грустить об уходящем лете, а оптимистично ждать нового, собрал Главред.
31 августа – последний день лета, но не последний веселый день в этом году. Впереди еще веселые праздники в сентябре 2021. А пока что успейте поздравить родных и друзей с этим чудным последним летним деньком.
Последний день лета: поздравления
Последний день лета – поздравления своими словами:
Хочу поздравить всех с последним днем лета! В жаркие изнуряющие дни все мы мечтаем об осенней прохладе, но когда наступает осень, нам становится немного грустно. Хочется пожелать всем сохранить в душе летнее, беззаботное настроение, которое поможет нам с легкостью дождаться следующей поры отпусков!
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С последним днем лета – поздравления-стихи:
Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.
И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?
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Прощание с летом в прозе:
Сегодня нет никакого праздника. Сегодня просто наступил последний день лета! Пришло время подвести итог жаркой поры, вспомнить самые лучшие и яркие моменты, из которых состоит наша жизнь. Но именно летние впечатления, как правило, оказываются самыми запоминающимися.
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Провожаем лето – стихи:
Сегодня закончилось лето,
И осень в дверь стучится,
Желаю всем вам, люди,
Пусть волшебство случится.
Желаю теплоты в душе,
Сердец горячих, страстных,
Чтоб это лето замечательное
Не пролетело мимо нас напрасно!
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Прикольное поздравление с последним днем лета – проза:
Сегодня последний день лета, а это значит, что завтра уже начнется осень. Все мы очень любим летние деньки: сезон отпусков, моря и солнца. Хочу пожелать, чтоб у всех в душе оставалось тепло ни смотря ни на что. Пусть любовь и страсть к вашим вторым половинкам будет жаркой!