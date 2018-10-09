Звезда сериала "Кухня" сбил человека

Дмитрий Назаров (слева) сбил человека / Hello!

Российский актер Дмитрий Назаров, наиболее известный по роли шеф-повара ресторана Виктора Баринова в сериале "Кухня", сбил человека.

Инцидент произошел в Москве поздним вечером 8 октября. Как пишет РЕН ТВ, пострадавший пешеход был пьян и пытался перебежать дорогу.

Актер вызвал пострадавшему скорую и дождался прибытия медиков и полиции. У пешехода диагностировали перелом костей предплечья.

Напомним, 8 октября под Киевом насмерть разбился на байке известный политолог, опубликованы фото, видео. Кровавое ДТП произошло на Одесской трассе.