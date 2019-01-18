Крушение истребителей в России: стала известна важная новая деталь

В РФ после крушения Су-34 найден живым еще один летчик / militaryrussia.ru

В Российской Федерации на Дальнем Востоке после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 был найден живым второй летчик.

После крушения истребителей еще один летчик упал в воду, его подняли на борт вертолета, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным агентства, состояние спасенного летчика удовлетворительное, спасательная операция проходила в сложных погодных условиях — был сильный ветер, а волнение моря достигло 4 баллов.

"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета...", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды.