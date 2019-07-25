Журналист пояснил, в чем ГБР подозревает Порошенко

Журналист утверждает, что провернуть аферу Порошенко помог Тигипко / УНИАН

Журналист Дмитрий Гнап заявил, что Государственное бюро расследований проверяет законность сделки между бывшим президентом Петром Порошенко и бизнесменом, экс-политиком Сергеем Тигипко во время продажи завода Кузница на Рыбальском.

В видеоблоге на 24 канале Гнап уточнил, что Тигипко получил от Порошенко 286 миллионов долларов за приобретение судостроительного предприятия.

"По мнению следователей ГБР, таких денег у Тигипко не было. С другой стороны, вы слышали, чтобы в стране после войны покупали заводы за сотни миллионов долларов? В Украине сейчас сложная ситуация, кризис, поэтому за такие деньги заводы сейчас не продаются", – ответил журналист-расследователь.

По мнению Гнапа, именно отсутствие средств у Тигипко и подозрительная цена стали основанием для ГБР провести расследование в отношении бывшего главы государства, поскольку незаконную сделку он мог реализовать во время пребывания на высшем государственном посту.

"Следствие считает, что Порошенко взял деньги из каких-то коррупционных сделок: возможно в энергетике, армии или банковской сфере, возможно через расчет с Януковичем за закрытие каких-то уголовных дел (ведь ни одно дело по коррупции Януковича в суд не попало) и т.д. Эти деньги Порошенко через тайные офшорные счета отдал Тигипко, чтобы тот у него фиктивно купил предприятие", - заявил Гнап.

Журналист утверждает, что Порошенко получил свои деньги от Тигипко впоследствии назад и даже внес в декларацию.

"Из них 400 миллионов гривен 5-ый президент официально внес в свою декларацию, так их легализовал", – отметил Гнап.

Как известно, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, єкс-президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

Напомним, у здания ГБР (Госбюро расследований) на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.