В МВД объяснили, почему убили Сашу Белого

Продолжает обрастать подробностями смерть Саши Белого - ровенского активиста "Правого сектора" Александра Музычко. Как выяснилось, он был членом банды, а во время задержания открыл огонь в сторону правоохранителей.

Об этом рассказал первый замминистра внутренних дел Владимир Евдокимов, о чем со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает "Украинская правда".

"Когда задерживали, он был еще жив, "скорая", констатировала смерть", - рассказал замминистра.

По словам Евдокимова, в ночь с 24 на 25 марта сотрудники ГУБОП, в частности спецподразделения "Сокол", проводили спецоперацию на территории Ровенской области по задержанию членов ОПГ. Задержание происходило в кафе "Три карася" возле Ровно.

"Были задержаны трое лиц из числа ОПГ", - рассказал Евдокимов и отметил, что Музычко при задержании открыл огонь, и сотрудники милиции в ответ начали стрелять по ногам, а потом, во время самого задержания, раздавались выстрелы.

По словам Евдокимова, у троих членов группировки был автомат Калашникова и пистолеты Макарова. "Во время задержания Музычко на крики "Стоять! Милиция!" выпрыгнул в окно и открыл огонь по сотруднику спецподразделения "Сокол", - сказал он.

Он отметил, что пуля, выпущенная Музычко, попала бойцу "Сокола" в очки, а потом застряла в каске, в ответ раненный милиционер начал стрелять по ногам беглеца. Затем, во время самого задержания, была борьба и раздавались выстрелы

Также Евдокимов сообщил, что трое членов ОПГ задержаны и доставлены в Киев. С ними проводятся следственные действия. "В действиях членов ОПГ усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 257 УК - бандитизм", - сказал он.

Напомним, что у Музычко обнаружены три огнестрельных ранения - в сердце и ногу. Его руки были закованы в наручники.

фото: charivne.info, видео: tsn.ua