СБУ подтвердила: трагедия в Одессе могла произойти из-за яда

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что 2 мая во время пожара в одесском Доме профсоюзов люди могли погибнуть от действия неустановленного яда, использованного пока неустановленными лицами.

Об этом он рассказал в эфире 5 канала.

По словам главы СБУ, уже заказаны соответствующие экспертизы МВД, а международные эксперты смогут закончить работу над заключением по этому делу уже в ближайшее время. Наливайченко добавил, что силовики сейчас тщательно расследуют состав этого вещества, а также, кто и когда его мог пронести в Дом профсоюзов.

Кроме того, Наливайченко рассказал: следствие установило, что 2 мая и 9 мая в Одессе действовали диверсионные группы и боевики.

Напомним, 2 мая в Одессе сепаратисты напали на мирное шествие сторонников соборности Украины. После чего активисты Майдана и ультрас ликвидировали на Куликовом поле лагерь пророссийских сторонников, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Антимайдановцы скрылись в здании и отстреливались, а также бросали камни и коктейли Молотова, от чего отчасти и начался пожар. По последним данным, в ходе столкновений и во время пожара погибли 48 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 мая в Одессе произошли массовые столкновения. Сначала сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста. Потом активисты снесли лагерь сепаратистов на Куликовом поле, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании изнутри начался пожар, в результате которого погибли еще 36 человек. Всего в Одессе жертвами столкновений стали 48 человек.