Подробности столкновений в Харькове: милиция не пустила активистов Майдана к сепаратистам

В воскресенье, 22 июня, в Харькове прошло Народное вече Евромайдана, на которое собралось более тысячи человек, и которое сопровождалось стычками с милицией.

Правоохранители даже применили дубинки, сообщает УНИАН.

Участники вече держали национальные флаги, флаги крымско-татарского народа, а также скандировали "Путин-вон", "Слава Украине. Героям слава" и пели известную фанатскую песню про президента РФ Владимира Путина.

Активисты требовали люстрации, привлечения к ответственности лидера фракции регионалов в Верховной Раде Александра Ефремова и донецкого олигарха Рината Ахметова, "потворствующих сепаратизму".

Кроме этого, одним из главных требований участников вече было признать Компартию Украины "террористической организацией".

Один из координаторов Евромайдана Игорь Розсоха заявил, что харьковский Евромайдан подаст запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям КПУ.

Он также отметил, что евромайдановцы хотят выяснить в прокуратуре информацию о ходе расследования уголовного производства в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Участники вече также требовали запретить проводить в Харькове "собрание сепаратистов" на площади Свободы. Под конец собрания наиболее радикально настроенная часть высказалась за то, чтобы пройти пешим шествием на площадь Свободы, где остаются сторонники Антимайдана.

Розсоха назвал эти призывы провокацией против Евромайдана и правоохранителей, которые должны обеспечивать общественный порядок. Он призвал людей остаться на площади Конституции. Несмотря на это, несколько сотен участников вече двинулись по улице Сумской в сторону площади Свободы. Они сначала шли по улице Сумской, затем, чтобы обойти кордон милиции, пошли через парк им.Шевченко.

Агрессивно настроенные активисты Евромайдана пытались прорвать кордон милиции возле одного из выходов станции метро "Университет". Правоохранители, чтобы остановить толпу, применили резиновые дубинки. Несколько участников шествия, которые провоцировали толпу, задержаны милицией.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Харькове коммунисты и пророссийские националисты провели свое шествие – протестовали против "национализма и фашизма".