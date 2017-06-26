Полковник ВСУ рассказал, как военные ликвидировали диверсантов под Желобком

Командир 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков заявил, что под Желобком Луганской области украинские военные ликвидировали двух членов диверсионно-разведывательной группы в ближнем огневом бою.

Об этом говорится на странице воинского формирования в Facebook.

В то же время офицер уточнил, что ДРГ террористов руководил кадровый военных РФ, капитан Александр Щербак с позывным "Алекс".

"… (диверсионная группа — Ред.) выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ. Эти намерения были своевременно обнаружены подразделениями воинской части", — отметил полковник.

По его словам, обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность.

Командир группы и снайпер осуществили попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, "но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ".

"… остальные — сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них — 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края. В качестве трофеев взято оружие, которое произведено и находится на вооружении у армии Российской Федерации", — добавил Клочков.

Ранее в штабе АТО сообщили, что в зоне спецоперации на Донбассе защитники Украины обезвредили ДРГ противника, были задержаны четыре боевика. Узнать больше об инциденте можно здесь.