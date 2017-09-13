Защитили нацинтересы или перегнули палку. Что Украине делать со скандальным законом об образовании

13 сентября 2017, 17:04

Мы должны помнить, что все равно придется отступить, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков

Жесткая позиция ряда соседних с Украиной стран, вызванных принятием Верховной Радой нового закона об образовании, грозит перерастанием в крайне неприятную для Киева международную ситуацию.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, Украина должна учесть реакцию зарубежных стран, что-то отбросить и что-то принять, Минобразования должно это учесть, а затем мы должны начать диалог, приводя аргументы", — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что этнических румын в Украине проживает больше, нежели украинцев в Румынии: "Поэтому аргумент (об одинаковом количестве школ с родным языком обучения) может сработать лишь в определенном политическом контексте. Сейчас к Украине другие требования и критерии".

"Нам следует не искать аргументы для объяснения того, почему мы правы (потому что мы не правы на 100%, это очевидно). Нам нужно приложить все усилия, чтобы эти одинокие голоса молдаван, румын, венгров и т.д. не аукнулись нам в Европе каким-то коллективным решением против нас. Если эти страны гаркнут, поднимут свое лобби в Европе (а у мадьяр там хорошее лобби), и Брюссель нам заявит свою официальную позицию — что Украина тогда будет делать? Нам нужно сделать все, чтобы этого не случилось, а не искать оправдания, почему мы правы, а мадьяры — нет. Они все равно не откажутся от своей позиции. А позиция, как мы видели, была жесткой и категоричной", — подчеркнул политолог.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" предложил свой вариант выхода из сложившейся ситуации: "Сначала нам нужно объяснить свою позицию мадьярам, полякам, румынам, молдаванам — всем. Однако при этом мы должны помнить, что все равно придется отступить. Затем следует согласовать позицию с представителями национальных меньшинств, потом — с официальными структурами этих государств на экспертном и чиновническом уровне".

"Но первым делом нужно сбить эту волну публичности, чтобы она не переросла в крайне неприятную международную ситуацию. Если эта ситуация будет раскручиваться, то к Украине может возникнут множество претензий по другим вопросам и нашим законодательным инициативам, принятым не так давно. Потому что все это может покатиться, как снежный ком с горы", — считает эксперт.

"Украина должна защищать национальные интересы и понимать, что в данном случае мы немножко перегнули палку, а потому нам придется немного отступить и принять поправки или приложения к закону, пусть не на общенациональном, а на региональном уровне. Это рабочие вопросы, которыми нужно заниматься прямо сейчас и выйти из ситуации относительно красиво", — подытожил Павел Рудяков.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украина должна учесть претензии Венгрии к закону об образовании.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Языковой камень преткновения: почему в ЕС возмущены украинским законом об образовании?"

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Украина скандал Румыния Польша Молдова образование Венгрия Закарпатье Рудяков украинский язык претензии
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