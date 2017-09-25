Жесткая ответка. Боевики наглеют у Мариуполя, получили по зубам под Попасной

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрел украинских позиций на всех направлениях.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали огонь. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", — сообщили в штабе АТО.

Отмечается, что наибольшая активность боевиков была на Приморском направлении, где они били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На Донецком направлении боевики дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску, Авдеевке и шахте Бутовка.

На Луганском направлении около 17 часов боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки.

"Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья — удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского", — добавили в штабе АТО.

Напомним, силы АТО на Светлодарской дуге вернули Украине еще несколько сотен метров