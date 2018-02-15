Каскадерские трюки. В Киеве авто слетело с 10-метровой высоты, есть пострадавшие, фото

В одном из районов Киева автомобиль буквально свалился на головы пешеходов с высоты 10 метров, в результате чего пострадали три человека.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat CC не справился с управлением из-за высокой скорости, пишет Эспрессо.

В результате на пересечении улицы Драйзера и проспекта Маяковского, то есть на перекрестке с круговым движением, он просто поехал прямо. Сначала он сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором автомобиль подлетел и, пролетев в воздухе около 20 м, упал с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход.

В то время людей на месте происшествия было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов. Тем не менее, одного парня падающая с высоты 10 м машина лишь чудом не задела. Он рассказал, что машина упала чуть ли ему не на голову.

Врачи госпитализировали водителя и двух его пассажирок с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители установят, что же стало причиной такого каскадерского трюка.

Напомним, в Киеве в результате лобового столкновения легковушек погиб капрал полиции.