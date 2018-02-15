ДТП в Киеве. В результате лобового столкновения легковушек погиб капрал полиции

В четверг, 15 февраля, в Соломенском районе Киева в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Валерия Лобановского погиб капрал полиции.

По предварительным данным, автомобиль Honda под управлением сотрудника полиции допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Также в результате аварии пострадали четыре человека. На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС и полиции. На участке, где произошла авария, возникла большая пробка.

Напомним, 14 февраля, в Киеве водитель на авто BMW не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в другую машину и сбил женщину.