Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

Инна Ковенько
10 апреля 2026, 02:02
300 лет назад освящение еды на Пасху выглядело совсем иначе, чем мы видим сегодня.
Что клали в пасхальную корзину 300 лет назад — как раньше праздновали Пасху / Коллаж: Главред, фото: скриншот, localhistory.org.ua

Вы узнаете:

  • Что клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад
  • Чем отличался пасхальный стол шляхты от стола крестьян
  • Зачем в корзину клали соль

Современная плетеная корзина с паской, яйцами и колбасой — это уже устоявшаяся традиция. Но три века назад украинцы освящали пасхальные блюда совсем по-другому.

Главред расскажет, что клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад и почему эти продукты имели особое значение.

В чем освящали продукты

Вместо плетеных корзин наши предки приносили блюда в церковь в корытах для замеса теста. Об этом говорится на канале"Ироничный историк". Это было практично: большие деревянные корыта защищали паску, яйца или мясо от повреждений. Иногда использовали большие платки или полотенца, завязывая их так, чтобы продукты не рассыпались.

На картине Николая Пимоненко "Утро Воскресения Христова" изображен именно такой способ — пасхальные куличи, крашеные яйца и запеченный поросенок в корытах.

"Утро Воскресения Христова", Николай Пимоненко / Фото: localhistory.org.ua

Что было главным в пасхальной корзине

Самым важным символом оставалась паска. Ее пекли из пшеничной муки, которую в будни почти не использовали — преимущественно ели ржаной хлеб. Поэтому белый хлеб был праздничным и особенным. В зажиточных семьях в тесто добавляли дорогие пряности:

  • шафран;
  • корица;
  • имбирь;
  • мускатный орех.

В середине XVIII века эти специи стоили настолько дорого, что за несколько сотен граммов шафрана можно было купить вола. Сахар тоже был роскошью — за 65 кг можно было приобрести дом. Поэтому большинство крестьян обходились медом, а пряности оставались признаком элиты.

Паска / Фото: Вадим Назаренко

Яйца: крашенки и писанки

Вторым по значимости продуктом были яйца. Их окрашивали преимущественно в красный цвет с помощью луковой шелухи, коры яблони или вишни. Писанки и крашенки были не только частью корзины, но и обязательным подарком на Пасху. Христование сопровождалось обменом яйцами и традиционным приветствием: "Христос воскрес!" — "Воистину воскрес!". В дневнике генерального казначея Якова Марковича за 1747 год упоминается, что ему привезли 600 яиц и 140 писанок — всего 740 штук. Это свидетельствует о том, насколько важным символом были яйца.

Мясо и сало

В XVII-XVIII веках в корзине чаще лежала баранина, ведь овец держали больше, чем свиней. Со временем ситуация изменилась, и уже в XIX веке на Пасху освящали жареного поросенка и колбасы. Особым деликатесом было шпикованное сало, натертое пряностями. После строгого Великого поста мясо становилось символом достатка и радости, превращая праздник в настоящую "мясную феерию".

Почему соль была обязательной

Соль считалась одним из главных атрибутов корзины. На Гетманщине использовали три основных вида: прикарпатскую в виде брусков ("гуски"), крымскую, которую возили чумаки, и бахмутскую из Донецкой области. Освященной соли приписывали защитные свойства: ее давали скоту, посыпали поля, чтобы уберечь от сорняков, и даже использовали против "нечистой силы".

"Пейзаж с волами", Сергей Васильковский

Как раньше выглядела паска

В XV-XVII веках паска имела вид большого хлеба с выложенным крестом. Мода на высокие паски появилась позже, под влиянием европейских кондитеров, которые использовали специальные высокие формы. Что касается слова "кулич", то оно пришло из русской традиции. В Украине же всегда говорили "паска".

Как раньше выглядела паска / Фото: onb.ac.at

Об источнике: "Ироничный историк"

Канал "Ироничный историк" — это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующимся на критическом освещении истории Украины и развенчании распространенных мифов. Проект ставит своей целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

